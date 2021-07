Koronavirus on arvaamaton

Savon Sanomat muistuttaa, että koronaviruksen kanssa on syytä olla varovainen.

”Koronaväsymys ja otteen hellittäminen näkyvät ihmisten arjessa.”

”Näyttää, että moni on työntänyt rajoitukset ja suositukset taka-alalle. Kuvat maailmalta tukevat ajattelua.”

”Muuntautuva koronavirus on osoittautunut arvaamattomaksi viholliseksi. Varovaisuus on viisautta eli on parempi katsoa kuin katua.”

”Vakavan tautimuodon sairastaminen on riski, jota vastuullisten päättäjien ei pidä ottaa kevyesti. On myös hyvä muistaa, että rajoitusten purkaminen yhdessä paikkaa voi lisätä tartuntojen ja kuolintapausten määrää toisessa maassa.”

”Kasvavien koronatartuntojen Suomessa tärkeintä on rokotekattavuuden saaminen mahdollisimman suureksi mahdollisimman nopeasti.”

”Vapaus tulee aikanaan, kärsivällisesti ja vaiheittain.”

Aamulehti painottaa, ettei rokotustahti saa hiipua.

”Samalla kun tartuntamäärät nousevat ja ärhäkkä deltavariantti leviää, rokotuspisteiltä kuuluu huolestuttavia tietoja. Rokotteita otetaan tällä hetkellä valitettavan laiskasti.”

”Tässä tilanteessa ei voi liioitella sitä, kuinka tärkeää aivan jokaisen on ottaa rokote niin pian kuin se on mahdollista.”

”Rokottaminen on olennainen asia pandemian torjunnassa, ja siihen voi osallistua käytännössä jokainen.”

”Monissa maissa puhutaan jo rokotusväsymyksestä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Ranskassa rokottamisen tahti on hiipunut.”

”Tähän tilanne ei saa Suomessa luisua. Koko maassa ensimmäisen annoksen on saanut nyt yli 63 prosenttia väestöstä, toisen annoksen noin 26 prosenttia.”

Salon Seudun Sanomat kommentoi tutkimusta onnellisuudesta.

”Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tutkimuksen mukaan suomalaisten onnellisuus on hieman laskenut vuodesta 2016.”

”Yhtenä syynä onnellisuuden laskuun pidetään koronapandemiaa ja sen vaikutuksia talouteen ja työelämään.”

”Vuosien 2016 ja 2020 välillä ei tapahtunut suuria taloudellisia iskuja tai yhteiskunnallisia muutoksia. Todennäköistä onkin, että onnellisuuden pieni pudotus selittyy koronapandemian vaikutuksilla.”

”Korona löi lujaa talouteen ja synkisti nopeasti työllisyystilannetta. Moni yritys joutui turvautumaan laajoihin lomautuksiin, kun taloutta suljettiin koronarajoitusten vuoksi.”

”Pienestä notkahduksesta huolimatta Suomi on edelleen onnellisten maa. Selvä enemmistö kaikissa väestöryhmissä työttömiä lukuun ottamatta kokee itsensä vähintään melko onnelliseksi.”