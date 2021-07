Moni mies käy puolustusvoimissa johtajakoulutuksen. Vaikka sitä ei lasketa ansioksi monessakaan siviilitehtävässä, varhaisilla kokemuksilla johtotehtävistä lienee vaikutusta uravalintoihin.

Toimittaja Jarmo Huhtanen nosti kolumnissaan esiin vain miehiä koskevaan asevelvollisuuteen liittyvän tasa-arvokysymyksen (HS 8.7.). Aihetta on käsitelty myös Vaasan yliopistossa tehdyssä pro-gradu tutkielmassa Asevelvollisuus ja tasa-arvo: Sukupuoleen perustuvan velvollisuuden hyväksyttävyys (Kokkarinen, 2019). Tutkielman tiivistelmässä mainitaan muun muassa seuraavaa: ”Oikeusjärjestyksen sisäisen johdonmukaisuuden näkökulmasta on poikkeuksellista ja tasa-arvon kannalta ongelmallista käyttää sukupuolta erotteluperusteena kyseessä olevaa laajamittaista lakisääteistä velvollisuutta asetettaessa." Samaisessa tiivistelmässä mainitaan myös, että ”nykymuotoinen asevelvollisuus ylläpitää maanpuolustusalan miesvaltaisuutta sekä osaltaan vahvistaa sukupuolirooleja yhteiskunnassa”.

Sukupuoleen perustuvan asevelvollisuuden suurin ongelma on sen heijastusvaikutus muuhun yhteiskuntaan. Noin 73 prosenttia jokaisen ikäluokan miehistä määrätään varusmiespalvelukseen, ja noin 30 prosenttia näistä miehistä päätyy reservin aliupseereiksi tai upseereiksi. Noin 22 prosenttia miehistä saa siis puolustusvoimissa johtajakoulutuksen heti siviilityöuransa alussa, tai jo ennen sitä. Naisista vastaava osuus on alle kaksi prosenttia. Armeijan johtajakoulutusta ei lasketa ansioksi monessakaan siviilitehtävässä, mutta varhaisilla kokemuksilla johtotehtävistä on varmasti vaikutusta uravalintoihin. Näin ollen vain miehiä koskeva asevelvollisuus ylläpitää epätasa-arvoa työelämässä.

Mitä tulee perheiden ongelmiin tasa-arvon suhteen, ne ovat usein seurausta perinteisistä, aikansa eläneistä sukupuolisrooleista. Suomalainen lapsi saa jo pienenä tietää, että hänet voidaan määrätä sotaan, jos hän on poika, mutta ei, jos hän on tyttö. Tämä ylläpitää mielikuvaa aktiivista, rohkeista mutta aggressiivisista ja tunteettomista miehistä sekä passiivista ja pelokkaista naisista. Aiemmin perinteisillä sukupuolirooleilla perusteltiin, miksi naisten kuuluu hoitaa lapsia ja tehdä kotitöitä ja miksi miesten on tehtävä ansiotyötä ja lähdettävä sotaan. On ristiriitaista, että tätä perustelua sovelletaan edelleen asevelvollisuuteen, vaikka muilta osin perinteiset sukupuoliroolit on heitetty historian romukoppaan.

Vain miehiä koskeva asevelvollisuus ei ole ainoastaan Suomen räikein tasa-arvokysymys: se on myös merkittävä este muiden tasa-arvokysymysten ratkaisemiselle.

Henrik Kahanpää

diplomi-insinööri

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.