Toimittaja Paavo Rautio kuvasi kolumnissaan ”Suomi rakentaa mennyttä EU:ta” (HS 21.7.) Euroopan unionin tilaa kiinnostavalla tavalla. Osaan arvioista on syytä esittää toisenlainen näkökulma.

Kuten Rautio totesi, on Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ollut EU:ssa vahva aloitteentekijä. Keskustelua EU:n suunnasta tarvitaan, samoin Suomen aktiivisuutta siinä. Raution huolta peräpeiliin tuijottavasta Suomesta en jaa. Esimerkiksi eurooppalainen puolustusyhteistyö on viime vuosina edennyt juuri Ranskan ja Suomen yhteistyöllä. Tämän yhteistyön tiivistyminen ei ole ollut kiinni Suomesta, vaan Saksasta.

EU:n hyväksyttävyys on aina koetuksella. Tämä on näkynyt myös keskusteltaessa esimerkiksi elvytyspaketista tai metsistä. HS:n 19. heinäkuuta julkaiseman selvityksen mukaan suurin osa suomalaisista pitää EU:ta ja euroa Suomelle hyödyllisenä, mutta ei halua siirtää lisää valtaa EU-tasolle. Tätä mielialaa on muissakin EU-maissa.

EU:n yhtenäisyys ja kyky toimia ovat välttämättömyyksiä, jos haluamme vaikuttaa maailman menoon emmekä vain seurata sitä. Varmin tapa ajaa unioni hajaannukseen on edetä syvempään integraatioon sektoreilla, jotka jakavat vahvasti eurooppalaisia. Näitä ovat muun muassa verotukseen, sosiaaliturvaan ja yhteiseen lainaan liittyvät kysymykset. Tämän vuoksi väitän, että Suomi on kriittisellä linjalla näissä teemoissa edistänyt yhtenäisyyttä paremmin kuin Ranska nykylinjallaan.

Kysymys hyväksyttävyydestä liittyy myös Raution kommenttiin ”realiteetit hukanneesta näkemyksestä palata eurooppalaisiin finanssipoliittisiin alijäämä- ja velkasääntöihin”. EU:n hyväksyttävyys nojaa yhteisiin sääntöihin. Matalien korkojen aika saattaa tuudittaa luulemaan, että velalla ja säännöillä ei olisi väliä. Olisi edesvastuutonta sekä tulevien sukupolvien että EU:n tulevaisuuden kannalta vähätellä julkisen talouden kestävyyden merkitystä.

Menneisyys ei ole tae tulevasta. Suomi ei ole onneksi yksin, vaan puolustamme koronaviruspandemian jälkeisen ajan vastuullista taloudenpitoa samassa rintamassa monien muiden jäsenmaiden kanssa.

Riikka Pakarinen

keskustan varapuheenjohtaja

EU-politiikan väitöskirjatutkija

