Elämän rajallisuuden tiedostaminen voi aiheuttaa stressiä, mutta myös muistuttaa kurkottamaan kohti aidosti omannäköistä arkea.

Todistin kesällä ihmisen tapaturmaisen kuoleman. Muutama minuutti, ja kaikki oli lopullisesti toisin.

Henkilö ei ollut minulle tuttu, mutta tapaus herätti ajattelemaan. Muun muassa sitä, miten paljon suhtautumiseni kuolemaan, ja sitä kautta elämään, on muuttunut.

Parikymppisenä kuolema tuntui kaukaiselta. Niin se kai sen ikäisenä kuuluukin. En osannut ajatella kuolemaa edes herätessäni hätäsektiosta, johon olin päätynyt synnytyskomplikaatioiden vuoksi. Heräämössä silmäni avatessani tiesin, että kaikki on vauvalla kunnossa, enkä osannut edes kyseenalaistaa sitä. Sen sijaan 23-vuotias minäni kysyi, syntyikö minulle tyttö vai poika.

Kun täytin neljä vuotta sitten 30, kepeä elämänasenne jäi kuin varkain taka-alalle. Tilalle astui pelko siitä, että aika loppuu kesken. Tuntuu, että viimeistään nyt pitäisi tehdä isoja päätöksiä elämässä. Mikäli en toteuta bucket list -asioitani nyt, kohta en enää ehdi.

Itselleni elämän rajallisuuden tajuaminen lisää stressiä. Huomaan päivittäin ajattelevani, miten voisin elää elämääni vielä enemmän täysillä. Ettei vain kuolinvuoteella kaduta. Se on sinällään hölmö, ja melko mahdoton, odotus. Tuskin kukaan ajattelee viikoittaisen kauppareissun jälkeen: tulipahan taas elettyä!

Helpoimmillaan ajatuksen voi tuoda pukeutumiseen. Miksi roikottaa vaatekaapissa upeita mekkoja odottamassa sopivaa juhlaa? Se juhla on nyt, joka päivä.

Välillä on hyvä tarkastella elämäänsä kriittisten lasien läpi. Moni lipuu läpi arjen miettimättä valintojaan sen kummemmin. Jos jokin elämän osa-alue, kuten parisuhde tai työ, on ”ihan okei”, sitä harvemmin lähdetään muuttamaan. Ehkä juju onkin siinä, että muutoksen sijaan voisi pohtia, elänkö elämääni kuten itse haluan. Tällöin elämässä tehtyjä valintoja tuskin tulee katuneeksi, sillä ainakin ne ovat omia ‒ eivät muiden odotusten pohjalta tehtyjä.

Viimeisimmät vuodet ovat olleet maailman­laajuisesti täynnä muutosta. Tuttu ja turvallinen arki on muuttunut lähes jokaisella. Elämän rajallisuus on tullut vastaan niin koronaviruspandemian kuin viimeaikaisten sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien luonnon­katastrofien myötä. Myös moni länsimaalainen on herännyt siihen, että elämä voi muuttua milloin vain: siitä kertoo muun muassa se, että yhä useampi irtisanoutuu päivätyöstään ilman tietoa tulevasta. Jos ei nyt, niin milloin sitten?

Kirjoittaja on HS:n perhetiimin toimittaja.