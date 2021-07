On helppo unohtaa, millaisen yhteiskunnan olemme yhdessä rakentaneet.

Erinäisten sattumusten summana olen ajellut viime kesinä losseilla – ensimmäistä kertaa elämässäni. Hiljalleen olen tajunnut, että losseihin kiteytyy jotain olennaista.

On tie, joka katkeaa. Sen toisessa päässä on koteja, kesäpaikkoja, elinkeinoja ja työtä. Siellä on sukulaisia ja läheisiä ihmisiä. Ja niiden välissä on lossi, yrmeä keltainen alus, jota kuljettavat valtionyhtiön juuri sopivasti yrmeät työläiset. Ei ole maksua eikä noutopöytää, pelikonetta tai pallomerta. On vain tie, joka sittenkin jatkuu.

Parisen viikkoa sitten ajoimme perheen kanssa M/S Auroraan Kemiönsaaren Kasnäsissä. Kauniina kesäpäivänä suuri yhteysalus täyttyi kymmenistä autoista ja niiden matkustajista. Nousin Auroran lämpimälle kannelle, ja minulle tuli olo, joka tuntui omituisella tavalla tutulta. Hetken mietittyäni muistin.

Alkukesästä pysäköin pyöräni Helsingin Messukeskuksen pihaan saadakseni ensimmäisen koronarokotuksen. Sisällä häkellyin. Vastassa oli ällistyttävän hienosti toteutettu operaatio, joka meni jonnekin ytimiin. Olo oli sama kuin Auroran kannella. Että niin, tosiaan, on olemassa tällainen asia kuin yhteiskunta, ja olen mitä suurimmassa määrin osa sitä.

Olen julkisten palveluiden suurkuluttaja. Koulut, päiväkodit, neuvolat, kirjastot, terveydenhoito – ne ovat päivittäinen osa arkeani. Juuri siksi niillä on taipumus muuttua itsestäänselvyyksiksi, vaikka niiden arvo on mittaamaton. Kun vielä samaan aikaan moni julkinen palvelu katoaa verkon taakse, on helppo unohtaa, millaisen operaation olemme yhdessä rakentaneet. Keltainen alus ja piikki olkapäässä ovat konkreettisia muistutuksia siitä.

Elämme poikkeusaikaa. Vaikka koronakriisi jo helpottaa osassa maailmaa, vanha normaali on kaukana ellei kokonaan tavoittamattomissa. Koronatoimet – ja niiden puute – koettelevat uskoa yhteiskuntiin ja päättäjiin ympäri maailman. On protesteja, väkivaltaisiakin. On valtavasti kuolleita ja pitkällisesti sairastuneita. On levottomuutta ja pahoinvointia. On valheita ja aitoja yrityksiä horjuttaa yhteiskuntarauhaa koronakriisin varjolla.

On luottamuspula yhteiskuntaan, päättäjiin ja ennen kaikkea tulevaisuuteen. Se on poikkeusoloissa vääjäämätöntä. Siksi on hyvä välillä pysähtyä ajattelemaan losseja, jotka tänäänkin lähtevät laiturista jatkaakseen katkennutta tietä.

Kirjoittaja on HS:n uutispäällikkö.