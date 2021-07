Aamulehti kirjoittaa, että pahentunut koronatilanne vaatii nyt poikkeuksellisen suurta vastuuta ja tarkkaavaisuutta kesäfestivaalien vierailta ja niiden järjestäjiltä.

”Tartunnat ovat viime viikkoina levinneet erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten piirissä.”

”Olemme nyt pian puolitoista vuotta opetelleet, miten tartuntoja voi yrittää ehkäistä hygienialla, turvaväleillä, maskeilla ja vastuullisella käytöksellä. Kukaan ei voi väittää, etteikö tietäisi.”

”Epidemiatilanne on hyvin erilainen eri puolilla maata ja siksi suurissa joukkokokoontumisissa on poikkeuksellinen riski sille, että tautitilanne heikkenee niilläkin alueilla, joilla tartuntoja on viime aikoina ollut vähän. Siksi on syytä kehottaa jokaista festivaaleille tai muihin kesätapahtumiin lähtevää käyttäytymään vastuullisesti ja jäämään kotiin, jos tietää altistuneensa virukselle tai on saanut pieniäkin oireita.”

Keskisuomalainen kirjoittaa tartuntojen lisääntyneen hämmästyttävällä vauhdilla ja toivoo ihmisiltä malttia.

”Koronan neljäs aalto on onneksi erilainen kuin aiemmat aallot. Nyt sairaalaan ei joudu kovinkaan moni tartunnan saanut.”

”Parin kuukauden päästä myös nuoret ikäluokat ovat saaneet kaksi rokotetta. Juuri nyt toista rokotetta saavat yleisesti keski-ikäiset ihmiset.”

”Jos ihmiset jaksaisivat vielä vältellä tapaamisia ja ravintolailtoja pari kuukautta, Suomessa päästäisiin suhteellisen normaaliin tilanteeseen. Vaikka sairastelu silloinkin jatkuisi, hengenvaarallinen sairastaminen olisi harvinaista.”

Turun Sanomat pohtii, olisiko Tokion olympiakisat ollut syytä perua kokonaan.

”Siihen on perusteltuja mielipiteitä vähintään kahta laatua.”

”Urheilijoiden kannalta on oikein, että kisat järjestetään. Monelle urheilijalle olympiakisat osuvat kohdalle vain kerran, korkeintaan pari, elämässä, sillä urheilussa huippukunnon aikaikkuna on lyhyt.”

”Monessa lajissa olympiavoitto on saavutus, jolle ei löydy vertailukohtaa. Suurimmalle osalle urheilijoita pelkkä osallistuminen olympiakisoihin on uran kohokohta. Se on myös tietynlainen saavutus etenkin nykyisten, erittäin tiukkojen karsintajärjestelmien aikana.”

”Japanissa kisojen perumista on vaadittu viimeiseen asti lähinnä koronan pelossa. Japanissa rokotuskattavuus on melko matala ja tartunnat ovat nousussa kevään laskun jälkeen.”

”Vaikka japanilaisista suurin osa ei ole kisoista innoissaan, urheilevan maailman kannalta on onni, että pandemia-ajan kisat ovat juuri Japanissa, jossa kaikenlainen tarkkuus on maan tapa.”