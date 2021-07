Digitaalisilla palveluilla voitaisiin houkutella uusia matkustajia joukkoliikenteeseen.

Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla Jenni Eckhardt ja Johanna Taskinen kirjoittivat kutsuliikenteen mahdollisuuksista kunnille (HS 21.7.). Korona-ajan jälkeenkin matkustaja haluaa liikkua sujuvasti, nopeasti ja helposti julkisessa liikenteessä. Siksi kutsuliikenne on kyettävä yhdistämään reittiliikenteeseen sekä reitityksenä että digitaalisena informaatiopalveluna matkustajalle. Kutsu­liikenteen ja reittiliikenteen tulee muodostaa saumaton matkaketju.

Esimerkiksi Porvoon pohjoisilta alueilta pääsee matkaketjulla vaikka Suomenlinnaan Helsinkiin. Matkaketju koostuu silloin kutsuliikenteen, reittiliikenteen mukaisen bussiliikenteen ja lauttaliikenteen palveluista. Jos kaiken tämän saa yhdestä palvelusta, julkisen liikenteen käyttäminen on houkuttelevampaa kuin jos reitit ja aikataulut täytyy etsiä eri nettisivuilta. Julkisessa liikenteessä koko matkaketjun on löydyttävä nopeasti yhdestä palvelusta. Kun vielä samaan palveluun yhdistetään lipunosto eri kulkuvälineisiin, syntyy sujuva matkaketju.

Uusilla digitaalisilla palveluilla on mahdollista houkutella uusia matkustajia joukkoliikenteeseen. Vasta kun julkisen liikenteen matkaketjujen palvelutaso on hyvä matkan suunnittelusta määränpäähän saapumiseen saakka, entistä useampi jättää henkilöauton kotiin. Siksi uudet palvelut on suunniteltava alusta lähtien sujuvaan liikkumiseen.

Leila Lehtinen

matkustaja- ja liikennöitsijäpalvelut, Matkahuolto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.