Kirjoituksessaan Juha Lipponen (HS Mielipide 22.7.) kehottaa siirtämään katseen uusiin teollisiin puutuotteisiin, joilla voidaan korvata fossiilisia tuotteita. Samaan voidaan päästä, kun puutuotteita kehitetään tehokkaammiksi. Esimerkiksi kaikki Suomen kantavat puulattiarakenteet perustuvat massiivipuuhun eli sahatavaraan, viilupuuhun (LVL) tai lautavaneriin (CLT). Nämä ovat vaakarakenteissa tehottomia. Puolet materiaalista voidaan säästää, kun lattia tehdään ristikosta. Materiaalisäästön lisäksi saadaan muita etuja, kuten putkien sijoittaminen lattiaan, pieni kokonaisrakennekorkeus ja hyvä lattiadynamiikka.

Ongelma on, että uusien puutuotteiden kehittämiseen ei ole riskirahoitusta. Kehitystukea tai lainaa on kyllä saatavana noin 50 prosenttiin hankkeen hyväksytyistä kustannuksista eli noin 30 prosenttia kokonaiskustannuksista. On olemassa riskirahoittajia, jotka ovat erikoistuneet moniin teknologiasektoreihin. Puutuoteteknologiaan erikoistunutta riskirahoittajaa ei ole.

Tuomo Poutanen

dosentti, Tampereen yliopisto

