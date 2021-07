Sähköauton ostohinta on yleensä polttomoottoriautoa kalliimpi, mutta kun lasketaan auton elinikäkustannukset, sähköauto tulee yleensä aina halvemmaksi.

Riitta Järvinen kirjoitti (HS Mielipide 21.7.), että sähköautot sopivat eläkeläisille. Hän osui naulan kantaan. Pienet sähköautot ovat edullisia, kulkevat äänettömästi ilman päästöjä ja vievät luotettavasti perille normaalit ajomatkat kesät talvet.

Olen ihmetellyt, miten päivälehdissä (HS Talous 17.7.) ja jopa tekniikan alan lehdissä toistetaan usein myyttiä, että sähköautoja ei voi vielä ostaa, koska ne ovat niin kalliita. Sähköauton ostohinta on yleensä polttomoottoriautoa kalliimpi, mutta kun lasketaan auton elinikäkustannukset, sähköauto tulee yleensä aina halvemmaksi.

Ostin kaksi vuotta sitten kolme vuotta vanhan keskikokoisen täyssähköauton 25 000 eurolla. Vastaava bensiiniauto olisi maksanut 17 000 euroa. Käyttökustannuksiltaan sähköautoni on ollut huomattavasti bensiiniautoa edullisempi – jopa 1 500 euroa vuodessa.

Ajan noin 12 000 kilometriä vuodessa, jolloin säästän 1 400 euroa polttoainekustannuksissa, 450 euroa pienemmissä huoltokustannuksissa ja 150 euroa autoverossa. Toisaalta vakuutukset ovat 500 euroa kalliimmat. Noin viiden vuoden ajon jälkeen sähköautoni ja vastaava polttomoottoriauto ovat kokonaiskustannuksiltaan saman hintaisia. Kymmenen vuoden jälkeen sähköautoni on 7 000 euroa halvempi ja 15 vuoden jälkeen 14 500 euroa halvempi. Teknisesti arvioiden en näe syytä, miksi en voisi ajaa tällä samalla autolla vielä 15 tai 20 vuoden kuluttua.

Täydellä latauksella ajan kesällä 200 kilometriä ja talvella 130 kilometriä, mikä minulle eläkeläisenä riittää hyvin. Ajaminen on todella halpaa, kun 100 kilometrin latauksesta maksan vain 1,5 euroa käytetystä sähköstä. Viiden hengen kuljettaminen Helsingistä Hämeenlinnaan maksaa siis vain 30 senttiä henkilöä kohti, mikä ei ole paljon, jos sitä vertaa esimerkiksi linja-auton tai raitiovaunun lipunhintoihin.

Mielestäni sähköautokeskustelussa tuijotetaan liikaa yhden latauksen ajomatkaan. Suurin osa päivän ajomatkoista on alle 150 kilometrin mittaisia, ja silloin yksi lataus riittää hyvin. Pitää vaan tottua uuteen ajotapaan. Polttoainetta ei täytetä kun se loppuu, vaan auto laitetaan lataukseen illalla nukkumaan mennessä. Aamulla auto on täysin ladattu.

Totta on, että jos latausmahdollisuutta yön yli ei ole, tilanne on hankalampi. Mutta kaikissa omakoti- ja rivitaloissa se onnistuu. Nykyisin monella perheellä on kaksi autoa, ja silloin on varsin perusteltua, että toinen on se halvempi sähköauto. Polttomoottoriautolla voi ajaa ne pidemmät lomamatkat.

Toivon, että poliitikot ja toimittajat hankkisivat sähköautoja, jotta he saisivat asiasta omakohtaista kokemusta. Puheet kalliista sähköautoista tulisi lopettaa. Tätä tarvitaan, jotta mahdollisimman nopeasti saisimme liikenteen hiilidioksidipäästöt kuriin ja pääsisimme kunnianhimoisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Kenneth Holmberg

konetekniikan professori emeritus, Helsinki

