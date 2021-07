Listaamattomien yhtiöiden verokohtelu haittaa taloudellista toimintaa ja luo yhtiöille vääränlaisia kannustimia.

Suomen verojärjestelmässä on korjattava listaamattomien yhtiöiden verotuskäytäntöä. Niihin kohdistuu verohuojennus, joka on verotuksen kokonaiskuvassa ongelmallinen. Listaamattomien yhtiöiden omistajat voivat nostaa vuodessa parhaimmillaan 150 000 euroa osinkoa, josta he maksavat pääomaveroa 7,5 prosenttia.

Tällainen verohuojennus perustuu yhtiön nettovarallisuuteen, joten listaamattomien yhtiöiden kannattaa kerryttää rahaa taseeseen sen sijaan, että yhtiö esimerkiksi investoisi.

Osinkoverojärjestelmä kannustaa myös tulonmuuntoon, eli nostamaan palkan sijaan huojennettuja osinkoja yrityksestä.

Asiantuntijat sanovat, että listaamattomien yhtiöiden verokohtelu haittaa taloudellista toimintaa ja luo yhtiöille vääränlaisia kannustimia. Asiasta on keskusteltu vuosia.

Asiantuntijoiden arvioiden lisäksi on syytä kysyä, onko kohtelu oikeudenmukaista. Palkkatyöstä maksetaan jopa verrattain suurta veroprosenttia, ja pääomaveronkin perustaso on reilusti korkeampi. Näitä vasten listaamattomiin yhtiöihin kohdistuvan verohuojennuksen oikeudenmukaisuuden voi kyseenalaistaa.

Verokohtelu hyödyttää myös suhteellisesti eniten suurituloisia. Esimerkiksi vuonna 2017 huojennettuja osinkoja nosti 300 000 suomalaista 1,5 miljardin euron arvosta, ja suurituloisin kymmenys keräsi tästä summasta yli 74 prosenttia.

Verokohtelua on vihdoin syytä muuttaa ja osinkoverotusta koskeva epäkohta korjattava.

Elisa Husu

valtiotieteiden maisteri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.