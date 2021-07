Tekniikan kehitystä on nähty ennenkin

Seurassa toimituspäällikkö Petri Korhonen kommentoi EU:n laajaa ilmastopakettia.

”Ilmastopaketti, jonka EU:n komissio viikko sitten kaikille jäsenmaille esitteli, sisältää ison määrän erilaisia elämäämme vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Niiden tarkoitus on pienentää yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjä ja vähentää ilmastokuormitusta kaikilla elämänalueilla.”

”Toiveita ja vaatimuksia ehdotuslistalla on paljon, teollisuudesta aina metsänhoitoon, asumiseen ja liikenteeseen asti. Komissio, jäsenmaat ja EU:n parlamentti saavat nyt neuvotella toteutuksesta parin talven yli.”

”Valtavan ehdotuslistan koko kuvaa on vaikea hahmottaa, siksi keskustelussa liiankin suuri huomio kohdistuu helpommin käsitettäviin pikkuseikkoihin. Kuten muun muassa siihen, että päästörajojen kiristyessä uusien polttomoottoriautojen myyminen käytännössä loppuisi EU-alueella vuonna 2035.”

”Luultavasti autonvalmistajat luopuvat polttomoottoreista jo ennen vuotta 2035 ihan itse, koska kysyntä vähenee. Todennäköisin seuraaja on sähköauto, joka alkaa olla jo nyt akkutekniikan kehittyessä järkevä kulkupeli monelle lyhyitä matkoja suhaavalle kuskille.”

”Onko uusien autojen sähköistys ihmisten kiusaamista? Ei. Enemmänkin se on vain tekniikan kehitystä, jota on nähty ennenkin – vaikkapa silloin, kun nelitahtimoottorit syrjäyttivät kaksitahtiruputtimet.”

Apu-lehden pääkirjoituksessa toimituspäällikkö Samuli Isola kirjoittaa Suomen olympiajoukkueesta.

”Olympialaiset ovat niin suuri näytös, ettei niitä siirretä kevyin perustein. Mutta niin vain Tokion kesä­olympialaiset siirtyivät. Vastaavaa ei ole koettu sitten vuoden 1940 Helsingin olympialaisten. – – Nyt siirtämisen syy oli koronapandemia. Tokiossa ei viime vuonna olisi voinut kisoja terveysturvallisesti järjestää, ja nytkin kisojen siirtäminen oli lähellä.”

”Suomi on taas mukana kisoissa, kuten on ollut aina vuoden 1908 Lontoon kisoista lähtien. Suomi on saavuttanut kesäolympialaisissa paljon, 303 mitalia. Alkuvuosina Suomi oli kesäkisojen mitalirohmu, ja sitä kesti aina Melbournen kisoihin 1956 asti. – – Riosta 2016 kotiin kannettiin vain Mira Potkosen nyrkkeilypronssi.”

”Suomi lähtee Tokioon mitaliodotuksiin nähden suurella joukkueella, noin 50 urheilijalla. Monet kysyvät, onko syytä lähettää kisoihin noin monia urheilijoita, joilla ei ole realistisia mahdollisuuksia mitaleille. Mutta kyse ei ole vain varmoista menestyjistä.”

”Jokainen kisoihin valittu urheilija on ylittänyt yhdessä sovitut kriteerit ja edustaa kisoissa paitsi itseään, myös Suomen lipun värejä.”