Homeroksen Odysseian suomennos oli tervetullut vaihtoehto Otto Mannisen mitallisille käännöksille.

Kirjoituksessaan Pentti Saarikoskesta kääntäjänä (HS Mielipide 22.7.) Kai Ekholm esitti pelkkiä moitteita virheistä ja hutiloinnista. Moitteet ovat aiheellisia, mutta samalla Ekholm sivuutti kokonaan Saarikosken ansiot.

1950–1980-luvuilla, jolloin antiikin kirjallisuuden suomentajia oli vain muutama, Saarikoski ylläpiti klassisista kielistä kääntämisen traditiota. Samalla hän uudisti ja monipuolisti lyriikan suomentamisen tapoja aikaisempien antiikin mittoja noudattaneiden käännösten sijaan.

Saarikosken eräät Hipponaks-, Sapfo-, Pindaros- ja Catullus-suomennokset ovat edelleen lukukelpoisia. Ksenofonin Sokrates-tekstien ja Platonin Faidroksen suomennokset olivat asiaan paneutuneen kääntäjän työtä.

Homeroksen Odysseian suomennos oli tervetullut vaihtoehto Otto Mannisen mitallisille ja värikkyydessään Homeroksesta kaukana oleville käännöksille. Kaikkine virheineenkin James Joycen Odysseus on suomennoskirjallisuuden klassikko ja pitää edelleen pintansa Leevi Lehdon suomennoksen rinnalla. J. D. Salingerin Sieppari ruispellossa -romaanin suomennos on epäilemättä kaukana alkuteoksesta, mutta siinä juuri sen ansio onkin. Kyseessä on saarikoskimainen uusi luomus, slangiversio, joka sellaisenaan toi uutta suomalaiseen kirjallisuuteen.

Hannu K. Riikonen

professori, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.