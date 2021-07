Pyöräilijöille on tulossa parannuksia kaukoliikenteen juniin

Ensi vuoden loppuun mennessä uudistetaan kymmenen yöjunaliikenteen vaunua, joissa osa istumapaikoista on korvattu pyöräpaikoilla.

Pekka Poutanen (HS 20.7.) sekä Maarit Kari (HS 19.7.) toivoivat lisää pyöräpaikkoja kaukoliikenteen juniin. On hienoa, että kotimaassa matkustelu ilmastoystävällisesti pyörällä sekä junalla kiinnostaa. Tähän myös me VR:llä haluamme kannustaa. Polkupyörä kulkeekin mukana suurimmassa osassa junista. Kaukoliikenteen Intercity-junissa on pyörille 5–8 paikkaa riippuen junan kokoonpanosta.

Kalustohankinnoissa ja -kehityksessä seuraamme matkustamisen trendejä, ja huomioimme asiakkaiden uusia odotuksia. Tiedostamme myös polkupyörien kuljettamiseen liittyvät toiveet. Samanaikaisesti junan rajallisiin tiloihin kohdistuu monia tarpeita. Tavallisten istumapaikkojen lisäksi tarvitaan esimerkiksi lastenvaunu- ja pyörätuolipaikkoja, matkatavaroiden säilytystiloja sekä wc-tiloja. Käytävillä on oltava riittävästi tilaa kulkea esteettömästi ja turvallisesti, myös hätätilanteissa. Turvallisuus­syistä polkupyöriä ei voi kuljettaa junassa muualla kuin asianmukaisesti pyöräpaikalle kytkettynä.

Poutanen ehdottaa, että jokaiseen IC-junan vaunuun tehtäisiin tilaa pyöräpaikoille, ja pohtii myös vanhan matkatavaravaunun tai Flirt-lähijunan käyttöä pyörien kuljettamiseksi kaukoliikenteessä. Pyöräpaikkojen kysyntä on kuitenkin hyvin sesonkikohtaista: kesällä pyöräpaikat ovat suosittuja, kun taas suurimman osan vuodesta ne ovat pääosin tyhjiä. Vanhat matkatavaravaunut eivät sovellu kaukojunaliikenteen kokoonpanoon nopeusrajoitusten vuoksi. Lähijunat taas on suunniteltu eri tarpeisiin kuin kaukojunat, ja HSL-liikenteen Flirt-junat omistaa eri yhtiö.

Olemme iloisia pyöräilyn lisääntymisestä, ja tuomme lähiaikoina asiakkaiden toivomia parannuksia pyörän kuljettamiseen junassa. Uudistamme esimerkiksi ensi vuoden loppuun mennessä kymmenen yöjunaliikenteen vaunua, joissa osa istumapaikoista on korvattu pyöräpaikoilla. Uudistetuissa vaunuissa on kahdeksan pyörätelinettä, jotka ovat aiempaa helppokäyttöisempiä, ja niissä voi kuljettaa eri mallisia pyöriä. Pyöräliitto on ollut mukana suunnittelussa. Etsimme ratkaisuja pyörien kuljettamisen kehittämiseksi myös päiväjunissa.

Piia Tyynilä

matkustajaliikenteen palvelujohtaja, VR

