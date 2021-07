Maa- ja metsätalousministeriö on vastuussa karhuista pienpetoraudoissa

Ovatko karhut todella jääneet kiinni laillisiin pyyntivälineisiin?

Itä-Suomessa on vuoden aikana jäänyt pienpetorautoihin kiinni jo ainakin neljä karhua. Hyvä, että pelastusoperaatioyritys on käynnistetty emokarhulle, joka raudat käpälässä joutuu huolehtimaan neljästä pennustaan. Tähän velvoittaa jo eläinsuojelulaki. Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan.

Tähän asti viranomaiset ovat perustelleet tapauksia lisääntyneellä karhukannalla, ikään kuin olisi hyväksyttävä luonnonlaki, että minkinpyydyksiin tarttuu myös karhuja. On myös esitetty, että pyyntiväline olisi laillinen.

Tämä ”kyllähän meillä luontoa ja karhuja riittää” -asenne on tullut tiensä päähän. Kansalaiset ovat yhä valveutuneempia. Viranomaisten toimintaa seurataan ja palautetta alkaa tulla, kuten nyt nähtiin.

Minkin ja supikoiran pyynti on tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta, ja pienpetopyyntiä on tarvetta entisestään lisätä. Jos sitä ohjaavassa laissa ja säädöksissä on puutteita, ne tulee viivyttelemättä korjata.

Metsästysasetuksen mukaan raudat on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille eikä muille kuin pyydystettäville eläimille. Minkin pyyntiraudat on sijoitettava suojaputkeen, joka estää muiden eläinten joutumisen rautoihin. Pienpetojen pyynnin tulee tapahtua eettisesti.

Ovatko karhut todella jääneet kiinni laillisiin pyyntivälineisiin? Miten valvotaan, että suojaputket ovat riittäviä? Ei voi olla eettisesti hyväksyttävää eikä laillistakaan käyttää pienpetojen pyyntiin laitetta, joka aiheuttaa sivulliselle, vieläpä karhun kokoiselle eläimelle hengenvaaran, käytännössä johtaa sen kuolemaan.

Nykyisin pyydyksiä ei pystytä jäljittämään. Myös tähän asiaan on lainsäätäjän viipymättä puututtava. Maa- ja metsätalousministeriölle on jo vuosi sitten tehty esitys pienpetopyydysten pakollisesta merkitsemisestä käyttäjän yhteystiedoilla, mutta asia ei ole siellä edennyt.

Raija Sillanpää

Joensuu

