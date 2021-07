Tuntuu epäreilulta, että Husin linjauksen mukaan tuore isä ei ilman perhehuonetta saa olla lapsensa kanssa tuntia enempää vuorokaudessa. Syynä ovat koronarajoitukset.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on rajoittanut aikaa, jonka lapsen toinen vanhempi saa vierailla vastasyntyneen lapsensa sekä tämän äidin luona, 60 minuuttiin vuorokaudessa. Rajoitus ei päde, mikäli perhe saa käyttöönsä perhehuoneen.

Suomessa on parhaillaan käynnissä pienimuotoinen vauvabuumi. Tämän seurauksena synnytyssairaaloissa ollaan huolissaan resurssien riittävyydestä, eikä perhehuoneita välttämättä riitä kaikille halukkaille. Isien vierailuaikojen rajoittaminen on suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoperiaatteen vastaista. Tuntuu kovin vanhanaikaiselta, että vain äiti saa viettää aikaa vastasyntyneen lapsensa kanssa. Myös isillä on oikeus olla lapsensa kanssa – jo tämän elämän ensimmäisten tuntien aikana. Tämän lisäksi toisen vanhemman rooli on korvaamaton juuri synnyttäneen äidin tukena.

Raskaana oleville on kerrottu, että ensisynnyttäjille yritetään aina tarjota perhehuone. Toisaalta neuvolasta ei ole saatu selkeää vastausta edes siihen, mihin synnytys­sairaalaan on lähdettävä, kun aika koittaa. On mahdollista, että allekirjoittanut helsinkiläinen on pakotettu lähtemään synnyttämään Lohjalle tai Kotkaan. Tämä aiheuttaa niin huolta kuin stressiäkin. Aiheesta käydään vilkasta keskustelua lukuisilla nettifoorumeilla.

Koronatilanne on muuttunut huonompaan suuntaan. Siitä huolimatta kukaan ei ole esittänyt ravintoloissa ja baareissa vietetyn ajan rajoittamista tuntiin. Omenoita ei tulisi verrata päärynöihin, mutta tuntuu epäreilulta, että tuore isä ei ilman perhehuonetta saa olla lapsensa kanssa tuntia enempää vuorokaudessa samaan aikaan, kun täpötäysissä baareissa istuskellaan tuntikausia.

Matilda af Hällström

odottava äiti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.