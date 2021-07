Koulujen syyslukukausi alkaa muutaman viikon kuluttua. Toisen asteen oppilaitoksissa aloittavat pääasiassa vuonna 2005 syntyneet eli tänä vuonna 16 vuotta täyttävät. Heistä ne, joiden syntymäpäivä on jo ehtinyt olla, ovat saaneet rokotuksen. Noin puolet on virallisesti 15-vuotiaita, eivätkä he ole voineet ottaa koronarokotusta. Pian kaikki liikkuvat kuitenkin samoissa koulun tiloissa.

Onko tämä tasa-arvoista tai koulun kannalta järkevää? Eikö ennen koulun alkua kannattaisi tarjota mahdollisuus rokotukseen kaikille vuonna 2005 syntyneille? Näin ne, joiden syntymäpäivä on vasta loppuvuonna, eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan.

Nina Repo

Helsinki

