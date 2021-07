Festivaaliyleisölle annetaan tietoa ja opastetaan huomioimaan saaren herkkää luontoa.

Hailuodon kesäasukas Jarkko Sipilä antoi kirjoituksessaan (HS Mielipide 22.7.) lohduttoman kuvan Bättre Folk -festivaalin vaikutuksesta Hailuodolle. Bättre Folk tapahtumaa voi tarkastella myös toisenlaisten silmälasien kautta.

Hailuodon elinkeinoelämälle matkailun merkitys on tärkeä. Yhden viikonlopun tapahtumalla on merkittävä taloudellinen vaikutus yrityksille Hailuodon kokoisessa kunnassa.

Bättre Folk -tapahtuma lisää Hailuodon myönteistä näkyvyyttä. Bättre Folk on profiloitunut erilaiseksi kulttuuritapahtumaksi, joka erottuu edukseen. Erottautumiseen vaikuttaa saaren erityisluonne ja festivaalin järjestämisessä tehdyt valinnat. Tapahtuman järjestämisessä hyödynnetään paikallisia yrityksiä kaikessa, missä se on mahdollista. Tapahtumasta puuttuvat massatapahtumiin liittyvät ulkoiset piirteet liehuvine lippuineen ja kertakäyttömukeineen. Mainonta on tehty taiteen ja kulttuurin keinoin, omintakeisella tavalla. Nämä toimet kuvastavat kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden huomioimista tapahtuman järjestämisessä.

Yksittäiset ihmiset saattavat ajattelemattomuuttaan aiheuttaa haittoja, joita pyritään kuitenkin ehkäisemään festivaalin järjestäjän aktiivisilla toimilla yhteistyössä kunnan kanssa. Järjestäjä rohkaisee saapumaan saareen polkupyörällä, ja festivaalille järjestetään bussikuljetuksia niin kaupungista kuin saaren sisäisen liikenteen kautta. Matkaajille annetaan tietoa ja opastetaan huomioimaan saaren herkkää luontoa.

Tänäkin vuonna festivaali sai paljon myönteistä palautetta järjestelyistään, niin saniteettitilojen riittävyyden, kulkureittien kuin liikenteenohjauksenkin osalta.

Hailuoto ei halua olla massamatkailukohde jatkossakaan. Haluamme, että Hailuotoa arvostetaan kansallismaiseman, luonnon, merellisyyden ja seesteisen tunnelman vuoksi. Tähän sopii jatkossakin Bättre Folk -festivaali, kuten myös Hailuodon Musiikkipäivät ja Hailuoto Teatterifestivaali.

Aki Heiskanen

kunnanjohtaja, Hailuodon kunta

