Parveketupakointi on kiellettävä lailla

Yksiselitteinen terveys- ja viihtyvyyshaitta tulee kieltää yksiselitteisellä lain säännöksellä.

Kansalaisten suuresta enemmistöstä on käsittämätöntä, että parveketupakointia ei saada kuriin, vaikka moni kerrostaloasukas kertoo asuntoonsa tunkeutuvasta tupakansavusta (HS Kaupunki 22.7.). Jo aikoja sitten on ollut tieteellinen fakta, että tupakansavu on syöpävaarallinen aine, minkä lisäksi se muullakin tavalla pilaa ihmisten asumista (HS Mielipide 7.6.).

Kysymys on perusoikeuksien tulkinnan vinoumasta. Kun asunnon yhteydessä olevaan parvekkeeseen sovelletaan perustuslain kotirauhaa koskevia säännöksiä, parveketupakoinnin rajoittamisen on katsottu puuttuvan liiaksi tupakoijan henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Vähemmälle huomiolle on tällöin jäänyt toisen asukkaan perusoikeus, oikeus elämään ja terveyden turvaan, jonka kuitenkin tulisi tupakoijan oikeuteen nähden olla ensisijainen.

Hyvä – niin ikään tupakointiin liittyvä – esimerkki perusoikeuksien painotuseroista nähtiin viime vuosikymmenellä: Vuonna 2010 perustuslakivaliokunta torppasi hallituksen lakiesityksen, jonka mukaan tupakointi olisi kielletty autossa, jossa on alaikäinen lapsi. Vuonna 2016 kielto saatiin kuitenkin nykyiseen tupakkalakiin, kun se ei samaisen valiokunnan mukaan enää ollutkaan perustuslain vastainen.

Vuoden 2016 tupakkalain mukaan taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille. Menettely on kuitenkin aivan liian byrokraattinen, epävarma ja kallis. Lisäksi vaarana on, että tupakointikieltoa hakeva asukas voi joutua tupakoivien asukkaiden silmätikuksi.

Tupakointirajoituksia on vuosikymmenten saatossa saatu aikaan tipoittain. Jokohan nyt, kun tupakkalakia ja asunto-osakeyhtiölakia ollaan uudistamassa, olisi lopulta aika parveketupakointikiellolle? Yksiselitteinen terveys- ja viihtyvyyshaitta tulee kieltää yksiselitteisellä lain säännöksellä.

Ilkka Tammisola

Helsinki

