Asiantuntijat joutuvat esimerkiksi vastaanottamaan asiakkaan pelot ja turhautumisen.

Te-palveluita – tuttavallisemmin työkkäriä – kuulee ja näkee parjattavan milloin mielivaltaisuudesta, milloin liiallisesta byrokratiasta. Keskusteluissa puidaan usein sitä, miten työkkäri kiusaa, nöyryyttää ja pompottaa työttömiä. Työllisyydenhoidon parissa itse työskennelleenä olen seurannut sivusta te-asiantuntijoiden työtä ja työhön liittyvää kuormitusta, joka harvemmin nousee keskusteluihin, vaikka se ehdottomasti ansaitsisi tulla nähdyksi.

Ensinnäkin harva ammattiryhmä joutuu tekemään töitä niin elävällä ja alati muuttuvalla kentällä kuin te-asiantuntijat. Työllisyydenhoidon linjaukset, lait ja erinäiset kokeilut vaihtelevat miltei hallituskausittain, jolloin asiantuntijat joutuvat jatkuvasti omaksumaan uutta tietoa. Myös työtehtävät saattavat vaihtua siten, että asiantuntija huomaa päätyneensä tekemään aivan eri tehtäviä kuin mitä alun perin haki tekemään.

Toisekseen asiantuntijan työ on erittäin vastuullista. Työllä on suoria vaikutuksia asiakkaiden, eli työnhakijoiden, toimeentuloon. Te-asiantuntijat ovat virkamiehiä, joiden työtä määrittävät lait. Asiantuntijan velvollisuus on noudattaa lakia silloinkin, kun lainmukaisen lausunnon antaminen aiheuttaa taloudellista ahdinkoa tai mielipahaa työnhakijalle. Tämä voi aiheuttaa eettistä kuormitusta ja stressiä.

Kolmanneksi asiantuntijat tekevät vaativaa asiakastyötä ja joutuvat vastaanottamaan asiakkaiden pelot, turhautumisen ja ahdistuksen. Joskus nämä tunteet purkautuvat asiakkaan epäasiallisena käytöksenä, huutamisena tai uhkailuna. Vaikka näitä tilanteita olisi harvakseltaan, jokainen niistä on kuormittava. Asiantuntijan tulee pystyä jatkamaan töitä asiakkaiden kanssa senkin jälkeen, kun nämä ovat purkaneet pahan olonsa asiantuntijaan.

Lisäksi työn määrä on valtava. Asiantuntijalla saattaa olla kerrallaan useita satoja asiakkaita, joiden tilanteiden tasalla hänen tulisi pysyä. Monet kokeilut ja uudistukset, joita on kritisoitu työttömien kyykyttämisestä, ovat lisänneet asiantuntijoiden muutenkin suurta työtaakkaa.

Tämän puheenvuoron ei ole tarkoitus väheksyä niitä, joilla on kielteisiä kokemuksia te-palveluissa asioimisesta. Haluan kuitenkin muistuttaa kaikkia te-palveluissa asioivia siitä, että asiantuntijatkin ovat ihmisiä, jotka tekevät vaativaa ja vastuullista työtä, monet sydämellään.

Kaikille entisille kollegoille ja muille asiantuntijoille toivon jaksamista alkavaan syksyyn ja työllisyyden kuntakokeiluiden mukanaan tuomiin muutoksiin.

Elsi Nurmi

uraohjaaja (työvapaalla), Helsinki

