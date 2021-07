Ensikertalaiskiintiö on voinut tuoda nuorelle mahdollisuuden kaivattuun opiskelupaikkaan.

Helsingin Sanomien haastattelussa (20.7.) nuorisolääkäri Miila Halonen sivusi korkeakoulujen ensikertalaiskiintiötä, jonka hän totesi olevan selvästi huono nuorten kannalta. Halosella oli perusteltuja näkemyksiä ongelmista, mutta nähdäkseni ensikertalaiskiintiöllä on myös hyvä puoli nuorille: se vahvistaa monien nuorten mahdollisuuksia ylipäätään päästä korkeakoulutukseen.

Opiskelupaikkojen varaaminen ensikertalaisille tuli mahdolliseksi vuonna 2014 ja laajemmin se tuli käyttöön vuonna 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilastopalvelun mukaan opiskelupaikan vastaanottaneista sellaisten henkilöiden määrä, jotka eivät ole aiemmin ottaneet opiskelupaikkaa korkeakoulusta vastaan tai suorittaneet korkeakoulututkintoa, on noussut vuoden 2015 71,2 prosentista vuoden 2020 76,3 prosenttiin. Yhtenä ensikertalaiskiintiön koulutuspoliittisena tavoitteena on vähentää koulutuksen kasaantumista.

Riippuu paljon henkilöstä, pitääkö tutkintojen tai opiskelupaikkojen kasaantumista ongelmana. Omissa ajatuksissani soisin mielelläni mahdollisimman laajalle joukolle nuorista mahdollisuuden päästä tavoittelemaan sitä ensimmäistä korkeakoulu­tutkintoaan. Ensikertalaiskiintiö vahvistaa juuri monen ensimmäistä opiskelu­paikkaansa tavoittelevan nuoren mahdollisuuksia päästä opiskelemaan korkeakouluun.

On totta, että ensikertalaiskiintiö asettaa monet harkitsemaan tarkkaan opiskelupaikan vastaanottoa. En silti pidä yksiselitteisen huonona sitä, että jätetään ottamatta opiskelupaikka vastaan esimerkiksi sellaiselta alalta, joka on väliaikainen vaihtoehto ennen seuraavaa hakuaikaa unelma-alalle.

Syyt alanvaihtoon ovat varmasti useammin muita kuin edellä mainittu. Silti syystä tai toisesta aloitettu ja sittemmin keskeytetty korkeakoulututkinto on usein pois siltä toiselta nuorelta, jolle kyseessä olisi voinut olla se unelmien ala.

Nuoruuteen kuuluu itsensä, oman paikkansa ja opintopolkunsa etsiminen, mutta opiskelupaikkoja on niukasti tarjolla kysyntään nähden. Opiskelijavalintojen nollasummapelin vuoksi voi pitää tavoiteltavana sitä, että tietyn alan tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen on mahdollisimman hyvin punnittu ratkaisu. Ensikertalaiskiintiössä on ongelmana tai ominaisuutena Halosen esiin nostama vaikutus alanvaihtoon, mutta samanaikaisesti toiselle nuorelle ensikertalaiskiintiö on voinut tuoda mahdollisuuden juuri siihen kaivattuun opiskelupaikkaan.

Karri Soppi

yhteiskuntatieteiden maisteri, Espoo

