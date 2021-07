On voitava olla kriittinen, vaikka on EU:n kannattaja.

Euroopan unioni on juridinen ja poliittinen yhteisö, jonka jäsenmaat avoimesti rikkovat yhdessä sovittuja säädöksiä. Tätä kokonaisuutta on meillä ollut vaikea ymmärtää.

Paavo Rautio (HS Merkintöjä 21.7.) ja Riikka Pakarinen (HS Mielipide 23.7.) sekä pääkirjoitus (HS 23.7.) toivat esille erilaisia näkemyksiä EU:n tulevaisuudesta ja suomalaisten päättäjien asenteesta mahdollisiin muutoksiin.

Ranska yrittää ottaa takaisin vanhaa asemaansa unionin tulevaisuuden visioijana. Ilmassa liikkuvat ehdotukset kuulostavat hurjilta, mutta teemat kuitenkin etenevät. Pakarisen mukaan Suomen ja Ranskan yhteistyö vie eteenpäin EU:n turvallisuuspolitiikkaa. Yhteinen epäluulo Natoa kohtaan on tässä kantava voima.

Suomen EU-politiikan linjaus on ollut lähes sama jäsenyyden alusta alkaen. Erityisesti koronaelvytyspaketti, ilmastonmuutoksen torjunta ja myös brexit tuovat uutta ajattelemisen aihetta yhdessä kauppapolitiikan kanssa. Komissio esittää uusia linjauksia, joista metsästrategia on juuri akuutti.

Komissio haluaa säädellä kaikkea. Yritysvastuulaki on viimeisin esimerkki turhasta säätely-yrityksestä. Komission tulee olla huolestunut kasvusta työllisyydestä. Maailmanparantamisen voisi siirtää syrjään.

Suomi ei voi sanoa kaikelle ei, mutta kaikkea ei tarvitse hyväksyä. On voitava olla kriittinen, vaikka on EU:n kannattaja. EU-prosessit tarvitsevat modernisointia: läheisyysperiaatetta on vietävä eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse säädellä ja hoitaa Brysselissä.

Helsingin Sanomien ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan selvitysten perusteella suomalaiset kannattavat EU:ta. Suomen linjaukset eivät saa jäädä vastustajien armoille. Hallituksella tulee olla puhtia ryhdistäytyä, sen on selkeästi esitettävä kantansa ja visionsa.

EU:ta koskeva selvitys- ja tutkimustoiminta on yllättävän vähäistä. Sanna Marinin (sd) hallitus ei ole ollut siitä kiinnostunut. Poliittinen päätöksenteko tarvitsee faktaa. Hallituksen strategisissa selvityksissä EU-teemat loistavat poissaolollaan.

Vaikeat asiat on perusteltava. On luotava suuri kuva siitä, mistä on kysymys. Koronaelvytyspaketin perustelut olivat heikot. EU-politiikan on oltava pitkäjänteistä yli vaalikausien ulottuvaa.

Marinin hallituksen pitää asettaa parlamentaarinen työryhmä linjaamaan Suomen EU-politiikkaa. Parasta politiikkaa on saada talous pysyvään kasvuun, niitä kuunnellaan pöydissä, joilla kotipesä on vahva.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori

Järvenpää

