Uudet kunnanvaltuustot aloittavat toimintansa elokuun alussa. Valtuustot aloittavat työnsä merkittävän hallinnollisen uudelleenjärjestelyn varjossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen myötä terveyspalveluiden tuottaminen poistuu kuntien vastuulta. Kuntien tehtävien uudelleenjärjestely antaa valtuustoille mahdollisuuden kohdistaa huomionsa merkittävän kestävyysloikan tekemiseen.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali hyvinvointivaltio vuoteen 2035 mennessä. Suomi on myös kansainvälisesti sitoutunut pysäyttämään luonnon köyhtymisen. Näiden tavoitteiden toteuttaminen on suomalaisen yhteiskunnan tärkein haaste 2020-luvulla. Kunnat ovat tässä keskeisessä roolissa. Luonnosta ja ilmastosta huolehtimisen pitää nousta kuntien asialistan kärkeen.

Kunnat voivat parantaa luonnon monimuotoisuutta suojelemalla metsiään, lopettamalla avohakkuut ja siirtymällä metsien jatkuvaan kasvatukseen. Niiden pitää purkaa turhia patoja ja kunnostaa vesistöjä sekä asettaa ympäristökriteerit julkisille hankinnoilleen. Luonnon ja ilmaston kannalta on tärkeää siirtyä pois polttoon perustuvasta energiantuotannosta. Kuntalaisten pitää voida vaikuttaa kunnan ilmasto- ja ympäristöpäätöksiin, ja kunta voi edistää kestäviä elämäntapoja myös koulu- ja sivistystoimen kautta.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tulee voimaan vasta vuonna 2023, kuntien pitää aloittaa ympäristöasioiden suunnittelu välittömästi. Kunnat voivat kantaa ilmasto- ja luontovastuunsa vain asettamalla selkeät ja mitattavat ilmasto- ja luonto­tavoitteet sekä toteuttamalla niitä johdonmukaisesti. Työstä hyötyvät ilmaston ja luonnon lisäksi myös kuntalaiset, sillä hyvinvoiva luonto tukee sekä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia että tarjoaa kunnille uutta elinvoimaa.

Liisa Rohweder

pääsihteeri, WWF Suomi

Raija-Leena Ojanen

oikeudellinen neuvonantaja, WWF Suomi

