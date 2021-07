Helsingin kaupungin sote-palveluissa on työskennellyt kesän aikana satoja kesätyöntekijöitä. On hienoa, että koronavuoden jälkeen kaupunki on tarjonnut kesätöitä myös nuorimmille ikäluokille eli 2004‒2005 syntyneille nuorille.

Kaikki kesätyöntekijät saivat keväällä työnantajan koronarokotuskutsun, mikä mahdollisti koronarokotteen saamisen ennen työn aloittamista. Osa kesätyöntekijöistä, eli loppuvuodesta 2005 syntyneet, eivät kuitenkaan ole olleet oikeutettuja rokotteeseen, koska he ovat alle 16-vuotiaita. Rokotuksia ei ole edelleenkään annettu näille nuorille, vaikka esimerkiksi 12‒15-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokotukset ovat alkaneet.

Rokotusstrategian lähtökohta on ollut ikääntyneiden suojaaminen. Olisi iäkkäiden asiakkaiden terveyden sekä työyhteisön ja kesätyöntekijöiden edun mukaista, että nämä nuorimmatkin työntekijät vihdoin saisivat ensimmäisen rokotteen.

Raila Äijö

Helsinki

