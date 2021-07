Suurien puiden määrä metsissämme on kasvanut

Suomen metsät eivät ole riukuuntuneet, vaan kaikkien järeysluokkien puita on nyt merkittävästi enemmän kuin sata vuotta sitten.

Euroopan komission metsästrategian ympärillä käyty keskustelu on ollut vilkasta, eikä vääriltä väitteiltä ole voitu välttyä.

Risto Sulkavan (HS Mielipide 26.7.) esittämään puiden aritmeettiseen keskiläpimittaan vaikuttaa suuri ohuiden puiden lukumäärä. Niitä on etenkin nuorissa metsissä ja taimikoissa, esimerkiksi alle 16 senttimetrin paksuisia puita on yhteensä noin 41 miljardia, noin 64 prosenttia runkoluvusta.

Puuston järeydestä ja sen kehityksestä antaa parhaan kuvan puuston tilavuus läpimittaluokittain: puuston tilavuudesta 56 prosenttia on vähintään 20 senttimetrin paksuisissa puissa. Yli 20 senttimetrin läpimittaisten puiden tilavuus on noussut koko ajan 1950-luvun alun jälkeen. Yli 40 senttimetrin läpimittaisten puiden lukumäärä on jopa nelinkertaistunut 1920-luvun alusta.

Sulkavan mukaan kasvuluvutkin ”huijaavat”. Inventoinnissa kaikkien mitattujen puiden kasvu täytyy laskea riippumatta siitä, päätyykö puu luonnonpoistumaksi, hakkuukertymäksi vai jääkö se kasvamaan. Alle 2,5 senttimetrin paksuisten puiden kasvu otettiin mukaan valtakunnan metsien seitsemännessä inventoinnissa vuosina 1977–1984. Muutoksen vaikutus kasvulukuun on pieni, ja se on raportoitu Valtakunnan metsien inventointijärjestelmän (VMI) julkaisuissa, samoin kuin muutkin muutokset ja menetelmät.

Tutkimuksen tehtävänä on tuottaa tietoa erilaisista tavoista hoitaa metsiä ja hoidon vaikutuksista tärkeinä pidettyjen tavoitteiden suhteen. Tässä tehtävässä Suomessa on onnistuttu hyvin: aiemmin on onnistuttu erinomaisesti lisäämään metsien kasvua ja hakkuumahdollisuuksia, ja parhaillaan tuotetaan tietoa esimerkiksi ilmastoviisaasta metsien hoidosta.

Ohjeistukset ja päätökset kestävästä metsien käsittelyistä tehdään yhtäältä poliittisten päätöksentekijöiden toimesta ja toisaalta metsänomistajien toimesta aina käytettävissä olevan tiedon varassa.

Annika Kangas

tutkimusprofessori

Mikko Kurttila

ohjelmajohtaja

Luonnonvarakeskus

Erkki Tomppo

metsäninventoinnin

professori emeritus, Espoo

