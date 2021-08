Yhtiö maksaa voitostaan ensin yhteisöveron, ja osakas maksaa veron saadessaan osinkoa.

Elisa Husu kirjoitti (HS 25.7.) listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksesta. Niihin kohdistuva verohuojennus on hänen mielestään ongelmallinen: ”Tällainen verohuojennus perustuu yhtiön nettovarallisuuteen, joten listaamattomien yhtiöiden kannattaa kerryttää rahaa taseeseen sen sijaan, että yhtiö esimerkiksi investoisi.”

Ensinnäkään ei ole kysymys verohuojennuksesta vaan verotuksen kahdenkertaisuuden poistamisesta. Yhtiö maksaa voitostaan yhteisöveron, ja osakas maksaa osinkoa saadessaan samasta voitosta osinkoveron. Aikaisemmin kahdenkertaisuus poistettiin kokonaan, mutta nykyjärjestelmässä vero maksetaan osittain kahteen kertaan.

Toiseksi osakeyhtiöiden verojärjestelmä ei ole edullinen yhtiöiden omistajille. Virheellinen käsitys on syntynyt kateudesta. Nettovarallisuutta kerätessään yhtiö maksaa vuosikausia yhteisöveroa ennen kuin osakas pääsee Husun mainitsemaan optimitilanteeseen. Tämä merkitsee sitä, että nykyinen osakeyhtiöiden verojärjestelmä on yhtiön omistajille erittäin raskas.

Kolmanneksi nettovarallisuuden kerryttäminen ei estä investointeja. Nettovarat ovat taseen omassa pääomassa. Taseen omaisuuspuolella varat voivat olla eri muodoissa, kuten esimerkiksi koneina, rakennuksina ja rahavaroina.

Neljänneksi nettovarat ovat myös säästöjä pahan päivän varalle. Taantuma-aikana yhtiö voi siirtää lomautuksia ja irtisanomia, jos sillä on riittävästi kassapuskuria. Pienissä osakeyhtiöissä omistajat yleensä välttävät irtisanomisia viimeiseen asti, koska silloin he menettävät hyvät työntekijänsä. Omistajat tuntevat nämä ihmiset henkilökohtaisesti ja usein heidän perheensäkin. Suurissa yhtiöissä päätöksenteko on kasvottomampaa.

Ymmärrän, että lehdet eivät kirjoita yritysverotuksesta, koska asia on monimutkaista. Poliitikotkaan eivät aina ole niitä ymmärtäneet. Valitettavasti sama koskee myös useimpia yrittäjiä.

Lassi Mäkinen

ekonomi

Hämeenlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.