Lautojen yleistyminen on jälleen yksi esimerkki siitä, miten yhteiskunnan sallimat toimet edistävät lihomista.

Sähköpotkulautoihin liittyvät ongelmat ovat olleet viime viikkoina esillä monesta näkökulmasta. Kummallisen vähälle huomiolle on jäänyt, että sähkölauta altistaa liikkumaan entistä vähemmän omin lihaksin ja edistää osaltaan lihavuusepidemiaa.

Lihavuusepidemia säilyy koronaviruspandemian jälkeenkin, eikä kyseessä ole vähäpätöinen asia. Tuoreiden FinTerveys- ja FinSote-väestötutkimusten mukaan työikäisistä 20–54-vuotiaista miehistä 65 prosenttia ja naisista 49 prosenttia oli ylipainoisia tai lihavia vuonna 2020. Luvut ovat kasvaneet vuoteen 2018 verrattuna.

Lihomisen syyt ovat pohjimmiltaan yksinkertaisia: syödään liikaa ja kulutetaan energiaa liian vähän. Molemmille on sellaisenaan geneettinen perusta. Ihmislaji on kehittynyt oloissa, jolloin ruoan määrä vaihteli, ja hyvinä aikoina kannatti siis kerätä energiaa varastoon. Nykyisin kun ruokaa on aina tarpeeksi ja jopa liikaa, lihominen on näillä periaatteilla väistämätöntä.

Evoluution näkökulmasta myös sähkölautoihin ihastuminen on ymmärrettävää. Ihminen on kehittynyt aikoina, jolloin energiaa on kannattanut säästää ja liikkua vain ruoan saamiseksi. Kärjistäen voi siis väittää, että ihminen on luonnostaan laiska: liikutaan vain jos on pakko. Sähköpotkulaudoilla pääsee ovelle asti, raitiovaunu- tai bussipysäkiltä joutuu jonkin verran kävelemään.

Sähkölautojen yleistyminen onkin jälleen yksi esimerkki siitä, miten yhteiskunnan sallimat – jopa suosimat – toimet edistävät lihavuusepidemiaa. Lihavuus on yhteiskunnallinen ongelma, ja siksi myös todella vaikuttavien ehkäisykeinojen pitää olla yhteiskunnallisia.

Lihottavien ruokien vähentämisen lisäksi myös liikunnan lisäämiseen on makrotason keinoja, jotka kuitenkin helposti kohtaavat ankaraa vastustusta.

Aikoinaan suuri teollisuuslaitos siirsi työntekijöiden autojen parkkipaikat kauemmaksi – tosin ei varmaan terveydellisistä syistä. Seurauksena oli istumalakko ja päätöksen peruminen. Sähkölautojen kieltäminen johtaisi todennäköisesti samanlaiseen reaktioon tai ainakin erilaisten perusteiden esittelyyn, miksi lautoja tarvitaan.

Lihavuusepidemia on vakava ongelma. Paitsi että se lisää kirjaimellisesti kuolleisuutta se myös heikentää monin tavoin myöhemmän iän elämänlaatua ja etenkin liikunnallista toimintakykyä. Kaikkein haitallisinta on nimenomaan keski-ikään mennessä kertynyt ylipaino.

Timo Strandberg

professori, Helsinki

