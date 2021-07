Helsingissä on valtava pula hoitajista. Aikaisemmin edullinen työsuhdeasunto työsuhteen ajaksi oli hyvä houkute maakunnista muuttaville hoitajille. Nyt näiden asuntojen vuokria on kaikessa hiljaisuudessa nostettu niin, että vuokrat ovat aivan yleisellä tasolla. Tässä pitäisi kiireesti tehdä korjausliike. Edullinen ja turvallinen asunto on erittäin haluttu työsuhde-etu matalapalkka-alallamme.

Maaria Suomi

Hoitaja Helsingin kotihoidossa, Helsinki

