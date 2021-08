Tavoitteesta nostaa Suomen tutkimusrahoitus kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle on puhuttu paljon, joskin teot puuttuvat. Muutenkaan päättäjät eivät kannusta tieteentekijöitä samalla tavalla kuin vaikka urheilijoita.

Tuore tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) halusi niin pontevasti kannustaa suomalaisurheilijoita, että vieraili Tokion olympialaissa koronaviruspandemiasta huolimatta.

Ministeri perusteli reissuaan sillä, että suomalaiset ovat urheilukansaa. Lisäksi Suomen tulee olla eturintamassa, kun maailmantalouden nousukausi koittaa pandemian jälkeen.

Samoilla perusteilla sietäisi kannustaa myös tutkijoita, joista hallituskauden jo kolmas tiedeministeri ei juuri ole puhunut.

Kurvinen oli kyllä ministeri paikallaan Tokiossa, sillä hänen edeltäjänsä Annika Saarikon (kesk) sivistyssalkuksi kutsuma salkku sisältää myös urheilun. Ja sehän sopii pesäpallomiehen käteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kahden pomon työt on jaettu niin, että Kurviselle kuuluvat kulttuuri, taide, nuoriso, liikunta, opintotuki, tiede, korkeakoulut ja kirkko, kun opetusministeri Li Anderssonille (vas) jäävät muut asiat, kuten peruskoulu.

Yliopistoja ja tutkijoita edustavat järjestöt ovat usein peränneet omaa tiedeministeriä. Esimerkiksi tutkijoiden ja kansanedustajien Tutkas-seura on halunnut tiede- ja teknologiaministerin vahvistamaan tutkimuksen asemaa.

Etenkin taloudellisesti vaikeina aikoina on pidetty jopa tieteenteon etuna, että sen rahoitus jakaantuu usealle ministeriölle eikä vain yhdelle lobbaajalle.

Olipa ministerin titteli mikä tahansa, on selvää, että tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta on pitkään puuttunut kokonaisnäkemys lukuisista esityksistä ja tiekartoista huolimatta. Samalla on jääty jälkeen tiedemaiden kärjestä.

Eikä ihme, sillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen suhde kansantuotteeseen on laskenut kymmenessä vuodessa EU-maista eniten Suomessa, jossa sekä julkinen että yksityinen tiederahoitus on kutistunut.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus pitää kiinni muutama vuosi sitten asetetusta visiosta, jonka mukaan tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta nousee nykyisestä alle kolmesta prosentista neljään vuoteen 2030 mennessä. EU:n kärkimaa Ruotsissakin osuus on ”vain” 3,4. Tavoite onkin kova ja vaatisi, että julkinen tiederahoitus kasvaisi lähes 200 ja yksityinen 400 miljoonaa euroa vuodessa.

Kevään kehysriihen uutiset tieteelle olivat kaksijakoiset. Toinen käsi pani parlamentaarisen työryhmän selvittämään, irtoaisivatko lisärahat pitemmän päälle budjeteista vai erillisestä rahastosta.

Toinen käsi päätti leikata tiederahoitusta pysyvästi kymmenillä miljoonilla euroilla, mikä vaikuttaa yliopisto-opetukseenkin. Tutkijoiden tulevaisuutta uhkaavat myös hupenevat rahapelituotot, mikäli niitä ei korvata.

Urheilulle ja tieteelle on yhteistä, että molempia rahoitetaan myös rahapelituotoin. Kumpaakin arvioidaan tarkoilla ja muille kuin antajilleen ja saajilleen merkityksettömillä mittareilla, kuten olympiamitaleilla ja Nobel-palkinnoilla.

Mitalit ja muut palkinnot vaativat saajiltaan toki vuosien työn, mutta ne voivat ratketa sekunnin sadasosan eron perusteella tai jo ajat sitten tehdyillä läpimurroilla.

Arvostusta pystit kyllä harvoille saajilleen tuovat, mutta kannustusta olisi hyvä osoittaa myös nuoremmille tutkijoille, jotka kenties vielä keksivät uutta ja ratkaisevat maailman vitsauksia, kuten pandemioita.

Pieni kannustuksen osoitus olisi kutsua tutkijoita urheilijoiden rinnalle vaikka Linnan itsenäisyysjuhliin, mikäli niitä päästään joulukuussa viettämään. Samalla se olisi muistutus siitä, että vuosi 2021 oli tutkitun tiedon teemavuosi.

Kirjoittaja on HS:n politiikan toimittaja.