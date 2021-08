Muutama vuosikymmen sitten yliopiston opintokirjassa piti olla leima tuberkuloosikuvauksesta. Ilman leimaa ei saanut esimerkiksi opiskelijakorttia.

Entä jos opiskelija ei saisi aloittaa yliopistolla ilman terveystodistusta? Tai mitäpä jos opintotuen edellytyksenä olisi rokotepassi ja pankista ei saisi opintolainaa ilman sitä? Puhumattakaan tilanteesta, jossa Tavastian keikalle ei pääsisi ilman terveystodistusta. Tämä kaikki rikkoisi ihmisoikeuksia.

Eipä siitä ole kovinkaan kauaa, kun tämä oli todellisuutta. Yliopiston opintokirjassa piti olla leima tuberkuloosikuvauksesta joka vuosi ja 1970-luvun puolivälistä lähtien joka toinen vuosi. Porthanian kuvauspisteeseen oli tuntien jono. Käytännöstä luovuttiin vasta Tšernobylin säteilyn jälkimainingeissa, jolloin arvioitiin, että röntgenkuvauksesta tullut säteily on suurempi terveysriski kuin jo katoamassa ollut koronavirustakin vakavampi keuhkotuberkuloosi.

Ilman tätä leimaa ei saanut lainaa tai tärkeää, alennuksiin oikeuttavaa opiskelijakorttia. Opintokirjaa piti vilauttaa päästäkseen Tavastialle, Vanhalle tai Bottalle. Hyvin monilla tuon ajan opiskelijoilla lukuvuoden ainoa hyväksytty merkintä oli läpäisty ”keuhkokuva kakkonen”. Itse asiassa oma viimeinen merkintäni oli tuo strateginen leima, jotta sain tutkintotodistuksen ulos kvestuurista. Sitä varten piti siis ensin käydä keuhkokuvassa.

Asia on vakava. Ihmisten terveystiedot ovat luottamuksellisia, ja terveysluokittelu on todellinen uhkakuva, jos sen avulla päästään luokittelemaan ihmisiä eri ryhmiin. Mutta jos leima on kaikilla, se ei eriarvoista. Rokotuksiin tarvitaan kannustimia.

Hannu Salmi

professori, Helsinki

