Apulaisoikeusasiamiehen THL:lle antamien moitteiden syy on viime kädessä puutteellisesti valmistellussa lainsäädännössä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut huomautukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) siitä, että viime keväänä 65–69-vuotiaita ohjattiin liian voimakkaasti Astra Zenecan koronavirusta torjuvan adenovirusrokotteen ottamiseen. Samoihin aikoihin alle 65-vuotiaille oltiin aloittamassa tehokkaammiksi arvioitujen mrna-rokotteiden (Biontech ja Pfizer, Moderna) tarjoaminen.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaisesti ketään ei saa asettaa terveydenhuollon palveluja tarjot­taessa muita epäsuotuisampaan asemaan. Lisäksi jos joku ei halua ottaa vastaan hänelle ensisijaisesti tarjottua valmistetta, hänellä on oikeus saada muu valmiste. Nämä lähtökohdat ovat olleet selviä terveydenhuollossa yleisesti, mutta nyt ne ulotettiin koskemaan myös rokotusohjelman toteuttamista pandemian vallitessa.

Koronavirusrokotusohjelma perustuu joulukuussa 2020 säädettyyn valtioneuvoston asetukseen. Se on annettu aikana, jolloin myyntilupia eri rokotteille oli juuri alettu myöntää. Tuolloin oli tavoitteena saada toimivia rokotteita nopeasti käyttöön. Vaikka valmisteiden tehoerot olivat tiedossa, niiden välille myöhemmin muodostuvan paremmuusjärjestyksen merkitystä ei osattu riittävästi ennakoida.

Viime keväänä THL arvioi Astra Zenecan rokotteen käytettävyyttä turvallisuuden kannalta. Turvallisuushuolet eivät kuitenkaan olleet enää myöhemmin ratkaisevassa asemassa apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä. Tärkeämmäksi erottautui se, että mrna-rokotteet ovat adenovirusrokotteita tehokkaampia.

Apulaisoikeusasiamiehen linjaus merkitsee sitä, että jokaisella on oikeus valita haluamansa rokote. Kun terveydenhuollossa täytyy selvittää potilaalle hyödyt ja haitat jo etukäteen, jokainen valitsee hyöty-riskisuhteeltaan itselleen parhaan vaihtoehdon. Terveysviranomaiset eivät voi tällöin optimoida eri rokotteiden käyttömääriä nopeuttaakseen rokotuskattavuuden saavuttamista väestötasolla.

Päätös asettaa uuteen valoon myös sen yleisemmän rokotusstrategian, joka terveysviranomaisilla oli vielä kuluvan vuoden alussa. Vaikka Biontechin ja Pfizerin rokote oli tullut saataville ensimmäisenä, Astra Zenecan rokotteesta oli tarkoitus saada sellainen kansanrokote, jonka avulla rokotuskattavuutta voidaan tavoitella ripeästi. Strategia perustui tuolloisiin oletuksiin valmisteiden toimitusmääristä.

Terveydenhuollossa joudutaan harvemmin sen ongelman eteen, että lääkevalmistetta tarvitsevia pitää asettaa jonoon toimitusten viipeiden takia. Koronaviruspandemiassa koko väestön rokottamisen tarve oli kuitenkin syntynyt jo ennen kuin rokotteita oli saatavilla. Pandemian hallinta on lisäksi erilaista kuin yksittäisen henkilön sairauden hoito tai hänen yleinen suojaamisensa sairauksilta. Väestötason rokotuskattavuutta täytyy pandemian olosuhteissa kiirehtiä, osin myös vähempitehoisilla rokotteilla.

Syy THL:n ja samalla STM:n saamille moitteille on viime kädessä puutteellisesti valmistellussa lainsäädännössä. Tartuntatautilaissa on säädetty koronavirusrokotusten kaltaisista ohjelmista vain yleisesti. Valtioneuvostolle on jätetty laaja valtuus päättää yksityiskohdista. Kun koronarokotusasetusta vuoden 2020 lopulla valmisteltiin, jäi selvittämättä sen suhde terveydenhuollon muuhun lainsäädäntöön.

STM:n olisi viimeistään viime keväänä pitänyt arvioida, antaako voimassa oleva lainsäädäntö terveysviranomaisille riittävät valtuudet linjata rokotus­ohjelman yksityiskohdista muuttuneissa olosuhteissa. Apulaisoikeus­asiamiehen päätös osoittaa, ettei THL:lle ollut juuri säädetty valtuuksia ohjata rokotteiden käyttöä lääketieteellisesti ja epidemiologisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Pandemia ei ole ohitse pitkään aikaan. Jollei lainsäädäntöä muuteta, jokaisella on oikeus valita itselleen mieluisin rokote siitä huolimatta, aiheutuuko valinnoista hidaste väestötason tavoitteiden saavuttamiselle. Koronarokottamista koskeva lainsäädäntö tulee arvioida uudelleen siltä kannalta, että terveysviranomaisilla on riittävät valtuudet tehdä pandemian hoitoa parhaiten edistäviä linjauksia.

Klaus Nyblin

Kirjoittaja on lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen erikoistunut asianajaja.

