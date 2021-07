Rajoitusten tarkoituksenmukaisuudesta kouluissa sen eri luokka-asteilla on käytävä pedagogivetoinen keskustelu.

Koulujen syyslukukausi aloitetaan tilanteessa, jossa edes kausivaihtelu ei ole painanut koronavirustartuntoja alas. Herkästi tarttuva viruksen deltavariantti näyttäisi jylläävän eritoten huonon rokotekattavuuden piirissä, joskaan terveydenhuollon kapasiteetti ei uutisten mukaan ole tällä hetkellä äärirajoillaan.

Koulujen normaali avaaminen on lausuttu monella suulla prioriteetiksi, mikä on aivan oikein. Keskustelua koronarajoitusten ja koulun suhteesta on kuitenkin käytävä. Ei riitä, että koulut avataan. Rajoitusten vaikutuksista pedagogiikkaan on keskusteltava.

Erittäin vahva maskisuositus otettiin käyttöön viime marraskuussa. Opettajat pukivat maskit kasvoilleen ja pitivät ne paikoillaan kevätlukukauden loppuun asti. Kenties ajankohdan ansiosta keskustelua asiasta ei juuri käyty, vaikka ahtaissa tiloissa yhden ihmisen maskittaminen tuntuu lähinnä kosmeettiselta.

Tosiasia on kuitenkin, että kasvoilla on pedagogisestikin väliä. Näkyvän huulion merkitys on esimerkiksi lukemaan opettamisessa valtava. Myös niin paljon puhutut tunnetaidot edellyttävät taikatemppujen asemesta pikemminkin normaalia vuorovaikutusta, missä kasvojen hahmottamisella on tärkeä tehtävänsä.

Koulut pitää avata. Mutta kouluja ei voida avata säilytyspurkeiksi, sillä vaikka säilöminen koulun tehtäviin kuuluukin, se muodostaa siitä hyvin pienen osan. Opettajia ole julkisin varoin koulutettu säilyttäjiksi, ja lapset ansaitsevat pedagogisesti tähdelliset koulupäivänsä.

Rajoitusten tarkoituksenmukaisuudesta kouluissa sen eri luokka-asteilla on käytävä pedagogivetoinen keskustelu. Ylipäätään sitä olisi tullut käydä jo pitkään. Nyt olisi hyvä hetki aloittaa, sillä opintielle astellaan varsin pian. Meidän on huolehdittava siitä, että jokaisella oppijalla on oikeus oppiin, koulun perustehtävään.

Ida Välimaa

luokanopettaja,

kunnanvaltuutettu (vihr),Vihti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.