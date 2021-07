Opinto-ohjauksen resurssit on turvattava oppivelvollisuuden laajetessa

Oppilaanohjaajalla ei tulisi missään nimessä olla yli 200 ohjattavaa oppilasta. Tällä hetkellä todellisuus vaihtelee päätoimisella oppilaanohjaajalla noin 180 ja 350 ohjattavan välillä.

Uusi oppivelvollisuuslaki astuu voimaan uuden lukuvuoden alkaessa. Se koskettaa jatkossa kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Oppivelvollisuus päättyy jatkossa nuoren täyttäessä 18 vuotta tai kun hän sitä ennen suorittaa hyväksytysti lukion oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen toisen asteen tutkinnon. Kuten Helsingin Sanomien oppimateriaaleja käsittelevästä jutussa (27.7.) käy ilmi, lakimuutos on aiheuttanut kuhinaa kunnissa.

Opinto-ohjauksen arjessa oppivelvollisuuden pidentäminen tarkoittaa, että noin 16 prosentille kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista tulee tarjota tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta kymmenen tuntia nykyistä enemmän. Lisäksi kyseisille nuorille tehdään jatko-opintosuunnitelma ja annetaan kesäajalla ohjausta, jos nuori ei ole saanut yhteishaussa opiskelupaikkaa.

Tällä hetkellä yksilöohjaukseen käytetään yhdeksännellä luokalla vähintään tunti. Henkilökohtaisen ohjauksen enimmäismäärä vaihtelee ja riippuu koulujen resursseista.

Peruskoulujen oppilaanohjaajat tarvitsevat luonnollisesti aikaa tehostetun oppilaanohjauksen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työmäärän lisääntyessä myös oppilaanohjaajien määrää tulisi lisätä. Jotta tehostettua oppilaanohjausta voidaan toteuttaa laadukkaasti, oppilaanohjaajalla ei tulisi missään nimessä olla yli 200 ohjattavaa oppilasta. Tällä hetkellä todellisuus vaihtelee päätoimisella oppilaanohjaajalla noin 180 ja 350 ohjattavan välillä.

Perusopetukselle on annettu lisärahoitusta uusien velvoitteiden hoitamiseen 3,2 miljoonaa euroa tehostettuun oppilaanohjaukseen ja 2,6 miljoonaa euroa kesäajan ohjaukseen. On kuitenkin huomioitava, että rahoitus ei ole niin sanotusti ”korvamerkittyä” vaan menee kuntien yhteiseen kirstuun, jossa on runsaasti rahareikiä paikattavaksi. Onkin tärkeää, että tämä rahoitus käytetään sille suunnattuun tarkoitukseen.

Toivomme, että kunnat palkkaavat lisää opinto-ohjaajia mahdollistaakseen laajenevan oppivelvollisuuden tavoitteiden mukaisen oppilaanohjauksen toteutumisen. Tuoreilta kunnanvaltuutetuilta toivomme tarkkuutta siihen, että nuorten oppilaanohjaukseen varatut rahat kohdennetaan siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu. On erittäin tärkeää, että peruskoulun päättävät nuoret saavat tarvitsemansa laadukkaan oppilaanohjauksen ja sijoittuvat hyvin jatko-opintoihin. Näin saamme tuettua paitsi heidän opintojaan myös nuorten hyvinvointia ja yhteisöihin kiinnittymistä.

Nina Heikkinen

perusopetuksen oppilaanohjaaja, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun opinto-ohjaajat ry

Sara Peltola

puheenjohtaja, ohjausalan asiantuntija, Ohjausosuuskunta Ote

