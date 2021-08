Tarkastuksilla ja huolloilla voidaan estää suurempien vahinkojen syntyminen.

Omakotitalo sopii lähinnä osaavalle ja tekevälle, mutta välinpitämätön asuminen ei sovi kerrostaloonkaan. Jokaisella on vastuu niin asunnosta kuin yhtiöstäkin, asui sitten vuokralla tai omassa asunnossa. On paljon huoltotoimenpiteitä ja tarkastuksia, jotka yleisen käytännön mukaan kuuluvat asukkaille ja joiden laiminlyönti saattaa johtaa suuriin ja kalliisiin korjaustarpeisiin.

Asukkaan tulisi tarkastaa säännöllisesti märkätilojen pinnoitteet ja saumaukset sekä suorittaa lattiakaivojen ja tiskialtaiden viemärien puhdistukset. Liesikuvun rasvasuodattimen puhdistus tulee suorittaa riittävän usein puhumattakaan palovaroittimien testaamisesta. Hyvin tärkeää on myös tietää, ettei wc-pönttö ole roskis, vaan sinne laitetaan vain sitä itseään.

Herääkin kysymys, kuinka moni meistä säännöllisesti tai edes epäsäännöllisesti tekee asukkaille kuuluvat toimenpiteet. Meitä asukkaita on monenlaisia, tunnollisia ja vähemmän tunnollisia, riippumatta siitä, asummeko omistus- tai vuokratalossa.

Omistusasujan kannalta on ikävää, että nykyisin omistuspohjaisissa kerrostaloissa voi olla yli puoletkin sijoittajien asuntoja, ja muuttoliike on jatkuvaa. Omistusasujaa patistaa tekemään toimenpiteet asuntoon sijoitettu pääoma, mutta vuokralainen ei ole samassa asemassa. Voiko vuosien piittaamattomuus ja laiminlyönti tekemättömien tehtävien osalta tuoda yhtiölle ennen pitkää odottamattomia lisäkuluja? Tätähän me omistusasujat emme halua.

Säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla voidaan estää suurempien vahinkojen syntyminen. Kuinka hyvin nämä asukkaille kuuluvat toimenpiteet käydään läpi, kun asukkaat vaihtuvat? Tehdäänkö vain pakolliset siivoukset ennen uusien asukkaiden sisäänmuuttoa?

Pahimmillaan asukkaille kuuluvat toimenpiteet jäävät toistuvasti tekemättä. Uusia asukkaita kiinnostavat helposti aivan muut asiat kuin yhtiö­järjestykseen ja asunnon hoito-ohjeisiin tutustuminen.

Sijoittajilla on täysi vastuu asuntoon kuuluvista säännöllisistä toimenpiteistä, eikä vain kerman kuoriminen päältä. Vastuu ei rajoitu siihen, että huoneistoon jätetään kansio, jossa kerrotaan, mitä asukkaiden kuuluu säännöllisesti tehdä. Lisäksi pitää valvoa, että työt todellakin tehdään.

Jatkuvat muutot kuormittavat yhtiöitä jo muutenkin erilaisten kustannusten ja korjausten muodossa, joten emme kaipaa enää laiminlyönneistä johtuvia mahdollisia lisäkuluja.

Hyvä ja vastuullinen isännöitsijä sekä taloyhtiön hallitus ovat todella tärkeitä, mutta myös meidän asukkaiden suhtautuminen ja sitoutuminen on tärkeää.

Keijo Mäntyharju

Vantaa

