Epämääräisten koronaohjeiden takia emme pysty kertomaan alkavan kauden tilanteesta laajalle ja monimuotoiselle yleisöllemme.

Suomen kansallisooppera ja -baletti, Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sinfoniaorkesteri odottavat muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden tavoin pelonsekaisissa tunnelmissa pian alkavan esityskauden yleisötilaisuuksia koskevia ratkaisuja. Tällä hetkellä tiedossa on tilanne ainoastaan 10. elokuuta saakka, ja tällä viikolla odotettava aluehallintoviranomaisen seuraava ratkaisu ulottunee vain elokuun loppuun asti.

Emme pysty kertomaan alkavan kauden tilanteesta laajalle ja monimuotoiselle yleisöllemme. Haromme pimeässä. Epämääräisyys viime hetkellä annetuissa säännöissä, lain tulkinnassa sekä mekaaninen kaikissa tilaisuuksissa edellytetty kahden metrin turvaväli halvaannuttavat esitystoiminnan niin oopperassa, teattereissa kuin konserttisaleissakin siitäkin huolimatta, että erinomaisten järjestelyjen ansiosta rokotustilanne on edennyt hyvin. Tilanne on kohtuuton ja epäreilu niin suomalaisten taiteilijoiden kuin yleisöjenkin kannalta.

On selvää, että muutokset epidemian kulussa vaikeuttavat pitkän aikavälin ratkaisujen tekemistä. Oikeus kokea ja osallistua elävään taiteeseen tulisi silti tässäkin vaiheessa mahdollistaa niille, joille se on koronaturvallisesti mahdollista. Me tarvitsemme yleisöjämme voidaksemme tehdä työtämme.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittämässä koronapandemian hybridistrategiansa elokuun aikana. Edellytämme, että tuleva strategia näkee kulttuurin välttämättömänä hyvinvoinnin lähteenä, eikä alan toimintaedellytyksiä tuhota. Ammattimaisten kulttuuritoimijoiden kyky järjestää tilaisuuksia turvallisesti ja vastuullisesti korona-aikana on moneen kertaan osoitettu. Saksan, Ranskan ja Tanskan malli koronapassin hyödyntämisestä on esimerkki luovuudesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Rokotustodistus tai tuore negatiivinen testitulos yhdistettynä maskiin ja muihin huolellisiin järjestelyihin paikkanumeroidussa katsomossa avaavat askeleen eteenpäin. Vastaava ratkaisu järkevällä, Suomen olosuhteisiin soveltuvalla tavalla tulee ottaa käyttöön pikaisesti.

Jatkuttuaan jo pitkälti toista vuotta koronapandemia on vaurioittanut kulttuurielämää maassamme tavalla, jonka vaikutukset ovat dramaattisia. Haluamme olla jatkossakin tiiviissä yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa hakemassa toimivia, turvallisia ratkaisuja suomalaisen kulttuurielämän ja yleisöjemme hyväksi vaikeassa tilanteessa.

Gita Kadambi

pääjohtaja, Suomen Kansallisooppera ja -baletti

Hannu Lintu

ylikapellimestari, Suomen Kansallisooppera ja -baletti

Madeleine Onne

baletin taiteellinen johtaja, Suomen Kansallisooppera ja -baletti

Lilli Paasikivi

oopperan taiteellinen johtaja, Suomen Kansallisooppera ja -baletti

Aleksi Malmberg

intendentti, Helsingin kaupunginorkesteri

Susanna Mälkki

ylikapellimestari, Helsingin kaupunginorkesteri

Tuula Sarotie

intendentti, Radion sinfoniaorkesteri

Nicholas Collon

ylikapellimestari, Radion sinfoniaorkesteri

