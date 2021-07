Iltalehden Mika Koskinen kirjoittaa, että vastaus työvoimapulaan on pitkä lista erilaisia yksittäisiä toimia.

”Suomen talouden toipumisesta koronakurimuksesta on sadellut hyviä uutisia – –. Nousukausi on ikävästi nostanut taas eteemme Suomen talouden vuosia jatkuneen perusongelman eli pulan osaavasta työvoimasta. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) julkisti tiistaina heinäkuun suhdannebarometrin. Sen vakavin viesti on pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Työvoimapula on nyt EK:n mukaan vieläkin pahempi kuin ennen koronaa ja se uhkaa tyrehdyttää talouden kasvun.”

”EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ennättikin jo vaatia, että ulkomaisen työvoiman lupaprosessien nopeuttaminen edellyttää lisärahoitusta Maahanmuuttovirastolle, jolla Suomeen töihin tulevien ’häpeälliset jonot’ voidaan purkaa. Lisäksi Häkämiehen mukaan tarvitaan työttömyysturvan porrastamista ja ansio­tulon verotuksen keventämistä, jotta työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa.”

”Kyse ei ole siitä, etteikö työpaikkoja olisi. Avoimia työpaikkoja on nyt tarjolla suhteessa työttömien määrään lähes ennätysmäärä.”

”Väärässä asennossa olevia kannustimia on korjattava ja siinä on käytettävä sekä keppiä että porkkanaa.”

”Sen lisäksi Sanna Marinin (sd) hallituksen on syytä tehdä korjaus­toimia, jotka auttavat siinä, että avoimet työpaikat ja työttömät kohtaavat toisensa paremmin.”

”Työperäinen maahanmuutto on tärkeä keino sekin, mutta vaikutuksiltaan kohtalaisen hidas eikä sen pidä olla mitään halpatyövoiman rahtaamista Suomeen.”

”Suomessa on paljon ulkomaisia opiskelijoita. Heitä pitää houkutella jäämään töihin Suomeen.”

Ilta-Sanomien mukaan koronapassia pitäisi vielä harkita.

”Koronapassi, se on sana, joka herättää kiihkeitä reaktioita puolesta ja vastaan. Eikä ihme. Siinä erotellaan ihmisiä rokotettuihin ja ei-rokotettuihin, testattuihin ja ei-testattuihin. Perusoikeuksien kannalta se ei ole ollenkaan ongelmatonta.”

”Asiasta olisi silti enemmän kuin tarpeellista keskustella, sillä koronapassi voisi olla oikein toimiva väline siihen tilanteeseen, jossa me nyt koronan kanssa olemme.”

”– – Yhteiskunnan laajamittainen sulkeminen tuntuisi ylimitoitetulta, kun suuri osa kansaa on rokotettu kertaalleen. Toisaalta koulujen alkaminen ja paluu työpaikoille ovat deltamuunnoksen kanssa riski.”

”Edellytykset koronapassin käyttöön pitäisi miettiä vielä kertaalleen. Punnita etuja ja haittoja tarkasti vastakkain. Koronapassi voisi olla erittäin toimiva työkalu, jolla yhteiskuntaa saadaan pidettyä auki mahdollisimman terveysturvallisesti.”