Metsätalouden nielun painopiste tulee siirtää puustosta pitkäkestoisiin puutuotteisiin. Puubiomassan päästöjä on pienennettävä.

Metsät ovat tärkeä hiilivarasto, ja kasvavat metsät voivat olla myös hiili­nielu. Euroopan komission heinäkuussa esittelemässä ilmasto­paketissa ehdotetaan Suomen maankäyttö­sektorille 17,8 miljoonan hiilidioksidi­ekvivalentti­tonnin nieluja. Se edellyttää nielujen vahvistamista nykyisestä. Koska maankäyttösektoriin kuuluu myös muun muassa päästölähteenä toimiva maatalous, täytyy metsätalouden nielun olla tavoitetta selvästi suurempi.

Metsätalouden nielu tarkoittaa puustoon, maaperään ja puutuotteisiin sitoutuneen hiilivaraston muutosta. Näistä suurin merkitys on puustolla, ja puuston tärkein komponentti on runkopuu. Koska 90 prosenttia Suomen runkopuusta on metsätalouskäytössä olevilla mailla, hiilinielujen tarkastelussa avain­asemassa ovat talousmetsien runkopuun ja siitä valmistettujen puutuotteiden hiili­varastot.

Suomen metsät ovat hiilinielu, koska puuston tilavuuden nettokasvu on hakkuita suurempi. Nettokasvussa kokonaiskasvusta vähennetään luonnon­poistuma. Puuston nielu on mahdollista ylläpitää nykyisellä tasolla vielä joitakin vuosikymmeniä, jos vuotuisia hakkuu­määriä ei nosteta. Nielu voi jopa hieman voimistua. Nielua voidaan voimistaa pienentämällä hakkuumääriä, sillä se on sitä voimakkaampi, mitä vähemmän metsiä hakataan.

Metsien rakenteen vuoksi puuston nielun ylläpito on tällä hetkellä myös metsätalouden kannalta järkevää. Menneiden aikojen hakkuiden, tehokkaan uudistamisen sekä soiden ojitusten vuoksi suuri osa metsistämme on nopeimman kasvun vaiheessa olevia 40–60-vuotiaita metsiä.

Metsänomistajan näkökulmasta hiilinielun voimistaminen tarkoittaa pääte­hakkuiden viivästyttämistä. Se johtaa suurempaan puumäärään, suurempaan tukkipuun osuuteen sekä suurempiin keskimääräisiin hakkuu­tuloihin. Viivästyttäminen on taloudellisestikin kannattavaa matalien korkojen aikana, tai jos teräksen ja betonin hinnannousu nostaa tukkipuun hintaa.

Puuston nielun varaan ei kuitenkaan voida laskea. Metsään mahtuu vain rajallinen määrä puuta. Kasvua pienemmät hakkuut vievät puuston määrää koko ajan lähemmäs tätä ylärajaa, jolloin kasvu ja sen tasoon sidotut hakkuut alkavat laskea ja nielu tyrehtyy. Pysyvästi kasvua pienemmät hakkuut johtavat lopulta nettokasvun ja metsätalouden loppumiseen. Metsien hiilensidonnan kannalta tämä on parempi vaihtoehto kuin nykyinen metsätalous, mutta parasta olisi ylläpitää sekä nielu että metsätalous kerryttämällä puutuotteiden hiilivarastoja.

Nykyään valtaosa hakkuissa poistuneesta biomassasta vapautuu nopeasti ilmakehään, sillä runkopuun hakkuukertymästä vain 15–20 prosenttia päätyy sahatavaraksi, josta pitkä­ikäisiä puutuotteita pääasiassa valmistetaan. Viimeisimmässä kasvihuone­kaasu­inventaariossa puutuotteiden hiilinielu oli 3,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia, eli vain murto-osa komission edellyttämästä metsäsektorin nielusta.

Pitkällä aikavälillä metsien hiilinielu on mahdollista ylläpitää vain niin, että metsä­talouden nielun painopiste siirretään puuston nieluista puu­tuotteisiin. Tämä edellyttää radikaalia pienentämistä puubiomassasta peräisin oleviin hiilidioksidi­päästöihin. Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi pitkäkestoisten puutuotteiden osuuden merkittävä kasvattaminen ja metsäteollisuuden poltossa syntyvän hiilidioksidin talteenotto.

Hakkuussa poistunutta raakapuuta voitaisiin myös sellaisenaan upottaa meriin, soihin tai autiomaan hiekkaan pysyväksi hiilivarastoksi. Tämä voisi olla jopa taloudellisesti kannattavaa, sillä hiilidioksiditonnin hinta päästö­kaupassa on jo nyt korkeampi kuin kuitupuun kuutiohinta, ja yksi kuutio­metri puuta sitoo päästöjä noin yhden hiilidioksiditonnin verran.

Se, että puuston nielu voidaan ylläpitää nykytasolla vielä joitain vuosi­kymmeniä, antaa lisäaikaa kehittää ratkaisuja vuosisadan aikana syntyneiden päästöjen poistamiseksi ilmakehästä metsien viisaan käytön avulla. Jahkailuun ei kuitenkaan ole aikaa.

Lauri Mehtätalo ja Juha Lappi

Mehtätalo on tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa. Lappi on metsäbiometrian dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.