Psykologisten ja psykiatristen palvelujen lisääminen ei ole itsestään selvä ratkaisu oppimisen ja opiskelun ongelmiin.

On hyvin tiedossa, että suomalaisen koulutuksen perusta on kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus oppimiseen. Kaikki saavat koulusta hyvät perusvalmiudet ja onnistumisen kokemuksia elämäänsä varten. Koronaviruspandemian aikana opiskelu on tapahtunut suuressa määrin etäopiskeluna. Tänä aikana kouluissa on voimistunut iso ongelma, jonka vaikutukset yltävät oppilaiden elämään pitkäksi aikaa.

Oppimistavoitteiden saavuttaminen eriytyy koulujen, alueiden ja oppilaiden kesken. Se on muodostunut kielteiseksi kierteeksi ja vakavaksi tasa-arvo-ongelmaksi. Kierre on näkynyt oppilaiden lisääntyvinä poissaoloina, tavoittamattomuutena, etäopiskelu­taitojen puutteena ja opettajien uupumisina.

Samassa yhteydessä on noussut esiin koulujen psykologisten ja psykiatristen palvelujen riittämättömyys. Tätä näkökulmaa ovat tuoneet keskustelussa esiin niin henkilöstö kuin opiskelijatkin. Keskustelusta saa kuvan, että opiskelijan, opiskelun ja oppimisen ongelmiin haetaan tukea ensisijaisesti psyykkisen tuen ja hoidon välineistä.

Psykologisten ja psykiatristen palvelujen lisäämistä ei pitäisi kuitenkaan nähdä itsestään selvänä ratkaisuna oppimisen ja opiskelun ongelmiin. Koulupärjääminen, motivaatio tai itse­ohjautuvuus eivät nouse sillä, että oppilas tai opiskelija irrotetaan pedagogisesta toiminnasta erillisiin palveluihin. Päinvastoin, se saattaa lyödä pitkäksi aikaa leiman nuoreen oppilaaseen. Koulujen pedagogisia ongelmia ei pitäisi siirtää oppilaiden yksilöllisiksi psykologisiksi ongelmiksi.

Valitettavasti pedagogiset filosofiat ja näkemykset eivät ole viime vuosikymmeninä riittävän hyvin pystyneet perustelemaan ryhmien merkitystä koulutyöskentelyn ytimessä. Opetukselliset ratkaisut ovat kutistuneet pitkälti yksilösuoritusten, -opiskelun ja -oppimisen tukemiseen ja mittaamiseen. Kaikkein yksinkertaisin eriytymistä ehkäisevä pedagoginen keino on sellainen ryhmäkoko ja -dynamiikka, jossa opettajan on mahdollista huomioida jokainen kehittyvä opiskelija tärkeänä ryhmän jäsenenä.

Myös psykologisilla teorioilla ja osaamisella on tärkeä paikkansa silloin, kun ne yhdistyvät pedagogisen työskentelyn suunnitteluun ja toimintaan. Oppimisen ja koulun tarkoituksen toteutumiseksi on parasta kehittää opetusta ja resursoida entistä vahvemmin myös inkluusiota takaavaan eritysopetukseen ja opinto-ohjaukseen.

