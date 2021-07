Tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta on noussut huolestuttavasti koronapandemian aikana.

Tarana Burke lanseerasi #metoo-termin jo vuonna 2006 levittääkseen tietoa ja vertaistukea seksuaalisen väkivallan uhrien keskuudessa. #metoo on siis jo 15 vuotta vanha – mutta selvästi yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin 15 vuotta sitten.

Instagramiin perustettujen tilien, kuten #punkstoo, #metaltoo ja #suomirapstoo, kertomuksia lukiessa tuntuu siltä, että tyttöihin, naisiin ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuva häirintä ja väkivalta eivät osoita vähentymisen merkkejä. Osittain tämä johtuu siitä, että näistä asioista puhutaan rohkeammin ja avoimemmin kuin ennen, mutta myös tilastot kertovat huolestuttavaa tarinaa seksuaalisesta väkivallasta ja häirinnästä.

Helsingin Sanomat uutisoi (27.7.), että poliisin tilastojen mukaan seksuaalirikoksia ilmoitettiin Helsingissä vuoden ensimmäinen puolikkaan aikana jopa 60 prosenttia enemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilmoitettujen raiskausrikosten määrässä kasvua tapahtui 38 prosenttia. Globaalit tilastot kertovat samanlaisesta ilmiöstä – tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta on noussut huolestuttavasti koronapandemian aikana. Samaan aikaan väkivallan uhreille suunnattuja palveluita on supistettu, ja uhrien mahdollisuudet poistua kotoa avun piiriin ovat karanteenien takia olleet hyvin rajattuja.

Elämme maailmassa, jossa sukupuolittunut väkivalta on globaalia ja tilastojen mukaan nousussa. Me kaikki tiedämme, että jokainen mies ei ole raiskaaja tai ahdistelija. Tästä huolimatta liian moni mies päätyy elämänsä aikana ahdistelemaan, häiriköimään, ja jopa raiskaamaan. Osviittaa naisiin kohdistuvasta välivallasta antaa vuodelta 2014 peräisin oleva, toistaiseksi tuorein EU:n laajuinen tutkimus, jonka mukaan Suomi on EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille.

Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan uhreilla ei ole valtaa muuttaa raiskauskulttuuria yksin. Uhrit voivat purkaa traumaattiset kokemuksensa auki julkisuuteen vuodesta toiseen, mutta se ei riitä muuttamaan raiskauskulttuuria ja kääntämään väkivaltatilastojen suuntaa. Se, ettei itse ahdistele, häiriköi, harjoita naisvihaa tai raiskaa, ei riitä, jos antaa tällaisen käytöksen jatkua omassa lähipiirissään.

Uhrit eivät koskaan ole vastuussa siitä, mitä heille on tehty. Seksuaalisen ahdistelun ja väkivallan kohteeksi joutuminen ei johdu uhrien käyttäytymisestä tai pukeutumisesta, eikä tällaisen käytöksen tuomitseminen ja lopettaminen ole uhrien vastuulla.

Seuraavan kerran kun huomaat jonkun ahdistelevan toista, miten sinä aiot toimia?

Emma Winiecki

viestinnän vastaava,

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi

