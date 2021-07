Telinevoimistelussa uusia liikkeitä nimetään sen urheilijan mukaan, joka ensimmäisenä tekee liikkeen onnistuneesti suurkisoissa. Saatiinko tällä viikolla sittenkin ”viides Biles”?

Kun telinevoimistelu­tähti Simone Biles saapui Tokioon, kimaltavan kisapuvun lisäksi hän toi mukanaan valtavat paineet.

Hän on Yhdysvaltojen suurin olympiatähti ja kisojen tv-oikeudet omistavan NBC:n mainoskasvo. Hänellä on sponsorisopimus olympialaisten suurkumppani Visan kanssa ja superjulkkiksen asema sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Hän on kertonut, että pyrkii käyttämään valtaansa niin, että maailma paranee.

Sitten oli vielä tämä: Bilesilta odotettiin Tokiossa Jurtšenkosta lähtevää tuplavolttia taittaen. Jos Biles onnistuisi vaarallisessa hypyssä, se kantaisi jatkossa hänen nimeään.

Aiemmin ”Bileseja” on nimetty neljä.

Olin katsomassa Tokiossa sunnuntaina, kun Biles osallistui moniottelun karsintaan. Jo silloin asiantuntijat näkivät hänen otteissaan epätyypillistä epävarmuutta. Permannolla suoritus oli kauden heikoin, ja hypyssä hän takelteli niin, että joutui alastulossa ottamaan askeleen patjan sivuun.

Tiistaina Biles sitten jätti joukkuekisan kesken.

Itseluottamus katosi. Hän ei hallinnut tärinäksi yltynyttä jännitystä ja herpaantui. Bilesin hyppyjen suuri vahvuus on hänen kykynsä tietää koko ilmalennon ajan, missä suhteessa keho on maahan nähden. Se tuntuma katosi tiistaina, hän kertoi, ja hyppäämisestä tuli vaarallista.

Pää ei kestänyt paineita.

Journalismissa on monia ilmaisuja sille, kun joku murtuu paineen alla. Valtaosassa niistä on kurja kaiku, vaikka media on osa paineistavaa koneistoa. Kirjoitin itsekin jutun, jossa Bilesia kutsuttiin ylivoimaiseksi.

Tuntuu kuitenkin, että tällä viikolla murtui jotakin suurempaa kuin Bilesin kantti. Hän toki sai perinteisen kritiikkivyöryn, mutta ennen kaikkea hänelle on tulvinut tukea yleisöltä, muilta urheilijoilta ja sponsoreilta. Yhdysvalloissa suuret ja lajia tuntevat mediat ovat kohdelleet häntä ymmärtävästi.

Kommenteissa on muistutettu, että urheilijan henkinen hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin fyysinenkin. Että Bilesilla on ensi viikolla vielä neljä mahdollisuutta kilpailla ja voittaa – mutta vain, jos hänestä itsestään siltä tuntuu.

Tarvittiin Simone Biles ja olympialaiset, jotta näille latteuksille tuli oikea kate.

Telinevoimistelussa uusia liikkeitä nimetään aina sen urheilijan mukaan, joka suorittaa sen ensimmäisenä onnistuneesti suurkisoissa. Ehkä onkin niin, että psyykkisen hyvinvoinnin etusijalle asettaminen ulkopuolisten odotuksista välittämättä onkin se hartaasti odotettu ”viides Biles”.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.