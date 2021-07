Suomen kansallispyhäkkö Turun tuomiokirkko on tällä viikolla keskellä Down By The Laituri -festivaalia.

Turun tuomiokirkkotori ja Brahenpuisto on aidattu kansallismaiseman pilaavin aidoin ja estein. Festivaalin nettisivuilla koko alueen mainitaan olevan anniskelualue ja siten kielletty alle 18-vuotiailta.

Ensimmäisen kosketuksen tulevaan kamaluuteen sain ajaessani Uudenmaankatua Brahenpuiston ohi. Koko puisto oli näkymättömissä mustien aitojen takana. Tuomiokirkkoon oli ja on pieni kapea käynti Tuomiokirkkotorin ja Brahenpuiston välistä. Puiston toisella puolen on jo viime kesänä pystytetty anniskelualue.

Keskiviikkona kävelin Tuomiokirkon liepeillä, tai niin lähellä kuin sinne pääsi.

Olen kauhuissani ja järkyttynyt moisesta. Kuka on sallinut toiminnan? Eikö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ole sanonut mitään, vai hyväksyykö se tuomiokirkon ja sen ympäristön häpäisemisen? Mitä sanoo Turun kaupunki tai Turun tuomiokirkkoseurakunta? Tuntuu kuin kaikki arvot ja periaatteet olisi hylätty.

Jenni Kulo

Espoo

