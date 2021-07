Pettymys on ankara niin suomalaisissa kuin amerikkalaisissakin perheissä, kun Yhdysvaltoihin lähdössä olevat vaihto-opiskelijat eivät ole vieläkään saaneet viisumeitaan.

Suomesta on lähdössä elokuussa vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin useita kymmeniä nuoria, oma tyttäreni myös. Hakemusprosessi on ollut yllättävän raskas, hakemusta on tehty ja täydennetty koko viime vuoden ajan. On käyty tuberkuloositestissä, saatu Suomen rokotusohjelmaan kuulumattomia rokotteita, tehty laajat terveystarkastukset, hoidettu hampaat kuntoon, rakennettu esittelyvideota, täytetty iso kasa kaavakkeita, pyydetty arviota entisiltä opettajilta ja paljon muuta.

Minulle perheen ainoana aikuisena tyttären vaihto-oppilasvuosi on tarkoittanut myös pitkiä iltoja ylimääräisiä töitä, jotta sain vaihtoa varten tarvittavat rahat kasaan.

Nyt viime ajat on keskitytty vaihto-oppilasjärjestön koulutuksiin ja käytännön asioiden järjestelyyn kotona. Amerikan perheeseen on tutustuttu viime syksystä lähtien, ja he ovatkin ihania ihmisiä! He ovat järjestelleet tytön kouluasiat Yhdysvalloissa ja muun muassa ostaneet polkupyörän uutta tulokasta varten. Perheen talossa on tehty remonttia, jotta sekaan mahtuu yksi teini lisää.

Kaikki alkaa olla valmista lähtöön. Paitsi että yhdelläkään suomalaisella vaihto-oppilaalla ei ole viisumia. Yhdysvaltain suurlähetystö Helsingissä on laittanut luukkunsa kiinni. Mitään perustelua tälle emme ole saaneet.

Pettymys on ankara niin suomalaisissa kuin amerikkalaisissakin perheissä. Valtava määrä aikaa, vaivaa ja rahaa valuu hukkaan. Kaikki se henkinen valmistautuminen ja uuteen perheeseen tutustuminen näyttää olleen turhaa. Monen perheen suunnitelmat vuodeksi eteenpäin menevät uusiksi. Mietityttää myös, mitä vaihto-oppilasjärjestöille tapahtuu, kestääkö niiden talous tämän.

Vielä on vähän aikaa jäljellä. Kunpa suurlähetystö näkisi, kuinka kohtuuton tilanne on nuorille ja heidän perheilleen ja myöntäisi lähtijöille viisumit.

Murheellisen teinin äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.