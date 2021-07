Jo varhaiskasvatusikäiset lapset esittävät kysymyksiä maailman synnystä, olemassaolosta, oikeasta ja väärästä.

Viisivuotias kysyi, miksi maapallo on olemassa. Tämä on yksi asia, jota lapsi on pohtinut kuluneena kesänä yhä uudestaan. Miksi olla olemassa, kuten muutkin filosofiset kysymykset, ihmetyttävät jo varsin pieniä lapsia.

Mielipidesivulla on käyty ilahduttavaa keskustelua filosofoinnin mahdollisuuksista peruskoulussa. Riku Välitalo (HS Mielipide 23.7.) eritteli omassa kirjoituksessaan hyvin akateemisen filosofian opettamisen ja filosofoinnin toisistaan, ja korosti, että nimenomaan jälkimmäinen tarjoaa hyviä mahdollisuuksia jo alakoulussa.

Näkemyksemme mukaan jo varhaiskasvatusikäiset lapset esittävät kysymyksiä maailman synnystä, olemassaolosta, oikeasta ja väärästä. Tästä syystä haluaisimme korostaa, että syvällisten elämänkysymysten pohtiminen yhdessä muiden kanssa alkaa jo varhaiskasvatuksen parissa.

Kun lasten kanssa pysähdytään pohtimaan olemassaoloa, totuutta tai vaikkapa oikeudenmukaisuutta, ei tule myöskään unohtaa, että lasten kokemusmaailmassa katsomukselliset kysymykset punoutuvat yhteen filosofisten teemojen kanssa. Suurten elämänkysymysten äärelle pysähtyminen liittyykin vahvasti myös varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen. Olemassaolon kysymykseen on tarjolla erilaisten ajattelijoiden ja viisaustraditioiden vastauksia, joihin tutustumalla lapselle mahdollistuu itsenäisen näkemyksen muodostuminen.

Tuukka Tomperi (HS Mielipide 23.7.) totesi osuvasti, että filosofoinnin tarkoituksena on ”saattaa lapset ja nuoret yhteisönä ajattelemaan ja keskustelemaan yhdessä”. Lisäisimme Tomperin yhteisölliseen näkökulmaan, että lasten ja nuorten esittämät kysymykset haastavat myös meitä, jo aikuisiksi kasvaneita ravistelemaan omaa ajatteluamme. Pienten lasten kysymykset ovat vakavasti otettavia keskustelunavauksia kaikenikäisille.

Katja Castillo

tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Saila Poulter

dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

