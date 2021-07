Asevelvollisuuden suorittaminen tulisi säätää vapaaehtoiseksi myös miehille.

Vain miehiä koskevaa asevelvollisuutta räikeänä tasa-arvo-ongelmana on käsitelty viime aikoina sekä toimittaja Jarmo Huhtasen kolumnissa (HS 8.7.) että Henrik Kahanpään mielipidekirjoituksessa (HS 25.7.) Kirjoituksissa on osoitettu oikea ongelma, mutta ainoa mielekäs ratkaisu on jäänyt sanomatta.

Kun rekistereissä miehiksi merkittyjä koskee pakollinen ase- tai siviilipalvelus ja naiseksi merkittyjä ei, tasa-arvoiseen tilanteeseen päästään joko säätämällä palvelus pakolliseksi myös naisille tai luopumalla pakosta miesten kohdalla.

Ensimmäisen vaihtoehdon osalta törmätään heti ongelmiin: pakollisuuden laajentaminen tulisi kalliiksi sekä palvelustaan suorittavien määrän tuplaantumisen että naisten työhön ja opiskelemaan pääsyn hidastumisen vuoksi. Sen enempää sotilas- kuin siviilihallinnolla ei ole tarvetta uusille ase- tai siviilipalvelusvelvollisille. Lisäksi entistä useampi nuori olisi potentiaalisesti totaalikieltäytyjille määrättyjen ja YK:n ihmisoikeuselinten toistuvasti arvostelemien vapausrangaistusten piirissä.

Syrjintä tulisikin ratkaista tavalla, jossa syrjityn asemaa parannetaan – ei laajentamalla syrjivää käytäntöä uusiin ryhmiin. Toisin sanoen asevelvollisuuden suorittaminen tulisi säätää vapaaehtoiseksi myös miehille.

Sukupuolineutraali ja tosiasiassa vapaaehtoinen asevelvollisuus on jo voimassa läntisissä naapurimaissamme, ja se toimii niissä sangen hyvin. Norjassa kaikkia halukkaita ei voida ottaa palvelukseen, eikä Ruotsikaan ole palaamassa ”yleiseen” asevelvollisuuteen siitä huolimatta, että koulutettavien varussotilaiden määrää kasvatetaan. Kirsikkana kakun päällä palveluksen vapaaehtoisuus ratkaisisi kertaheitolla myös ihmisoikeuksia polkevan totaalikieltäytyjien kohtelun.

Asevelvollisuuden tasa-arvo-ongelma voidaan siis ratkaista joko tavalla, joka aiheuttaa uusia ongelmia, tai tavalla, joka ratkaisee useampia entisiä. Kumman haluamme valita?

Aku Kervinen

järjestökoordinaattori, Aseistakieltäytyjäliitto

