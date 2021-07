Etäopetuksen aikana oireillut nuoremme piristyi selvästi kevään viimeisen jakson aikana. Myös kesä on sujunut iloisissa merkeissä. Kommentit etäopetuksen mahdollisesta jatkumisesta syksyllä tuntuvatkin käsittämättömiltä.

Kirjoitin tammikuussa 2021 lapseni koronavuodesta lukiolaisen silmin (HS Mielipide 24.1.). On aika päivittää kirjoitusta. Pääkaupunkiseudulla toisen asteen opiskelijoiden etäopetusta jatkui viime lukukaudella tauotta marraskuusta aina huhtikuun loppupuolelle. Viimeisen jakson aikana päästiin melkein kokonaan lähiopetukseen. Tuolloin altistumisia tai sairastumisia koronaan ei koululla tullut yhtäkään.

Perheemme nuorelle etäopetusvuosi oli vaikea, mikä tarkoitti mielialan vaihtelua, hiusten lähtöä ja voimakasta painon laskua. Yksityinen lääkärikeskus teki aluksi omat tutkimuksensa ja siirsi huonovointisen nuoren julkiselle puolelle sairaalahoitoon. Terveydenhuolto toimi moitteetta, ja nuori tutkittiin useita kertoja. Lopputulos oli terve nuori, jonka stressihormoni on hyvin korkealla. Diagnoosi oli akuutti stressitila. Fyysistä terveyttä hoidettiin hyvin, mutta mielenterveyteen liittyvistä ongelmista ei sisätautiosastolla kysytty kertaakaan. Nuoren seuranta jatkuu edelleen.

Viimeisen jakson alkaessa lähiopetuksessa nuori piristyi. Hänen oppimistuloksensa paranivat, ja kaverit palasivat kuvioihin.

Kesä on sujunut iloisissa merkeissä. Nuoren paino on noussut, hiukset lähteneet kasvamaan ja mielialaltaan hän on suorastaan hyväntuulinen. Nuori sai kesätöitä ja on pärjännyt työssä hyvin. Kohdallamme voin kiittää koulua, joka teki koronasulun aikana kaikkensa pitääkseen oireilevat nuoret koulunsyrjässä kiinni. Rehtori, ryhmänohjaaja ja oppilaanohjaaja venyivät oppilaiden hädässä yli sen, mitä heiltä voi kohtuudella odottaa.

Perheemme tarina kuvaa yhden nuoren kokemusta, mutta lähipiirin kokemusten perusteella hän ei ole ainoa kovia kokenut. Nuorista löytyy opinnot keskeyttäneitä, masentuneita ja toki myös niitä, joille etäopetus on sopinut. Koulu on kuitenkin muutakin kuin opintojen suorittamista. Se on sosiaalisia kontakteja ja ihmissuhteissa oppimista.

Perheessämme odotus syksyn lähiopetuksen alkamiseen on kova. Etäopetukseen joutuminen sen sijaan kuulostaan käsittämättömältä uhkaukselta. Lukioissa on nyt nuoria, jotka ovat käyneet suurimman osan opetuksesta etäkouluna. Osalle tämä on tarkoittanut puoltatoista vuotta kotona verkkoyhteyden päässä istumista. Verkkoyhteyksillä ei kuitenkaan korvata fyysisesti läsnä olevaa opettajaa tai luokkakaveria. Eriarvoistavaksi asian tekee se, että osa pienempien paikkakuntien lukiolaisista on saanut tauotta lähiopetusta. Ylioppilaskirjoitukset ovat kuitenkin kaikille samat, ja tutkintotodistuksella pyritään jatko-opiskelemaan.

Keväällä Suomen hallitus ja terveysviranomaiset antoivat lupauksensa, ettei toisen asteen oppilaita enää laiteta etäopetukseen kuin äärimmäisessä pakossa. Saman lupauksen piiriin voisi liittää myös korkeakouluopiskelijat. Nyt terveysviranomaisten puolelta on kuitenkin heitelty ilmaan kommentteja, joissa nuoria ollaan siirtämässä takaisin etäopetukseen ennen kuin lukuvuosi ennättää edes alkaa. Miten tämä on mahdollista? Miksi nuoria ei olla jo rokotettu? Mihin katosivat kevään lupaukset lähiopetuksesta ja muut mahdolliset toimenpiteet koronan torjumiseen?

Naftaloidun nuoren äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

