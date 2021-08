Suomen Kuvalehdessä Annukka Oksanen kirjoittaa, että koronavirus on paljastanut, kuinka erilaisia Pohjoismaat ovat.

”Tanskalaiset eivät voi käsittää, että esimerkiksi Suomessa on kosolti ihmisiä, jotka eivät ole käyneet kertaakaan koronatestissä. Tanskassa testi pari kertaa viikossa on ollut peruskauraa.”

”Oslolaiset ihmettelevät kööpen­haminalaisia, jotka talven aikana jaksoivat tuohtua siitä, että alkoholin myyn­ti kiellettiin Tanskassa iltakymmenen ja aamuviiden välisenä aikana. Jopa kioskeista!”

”Mitä, kymmenen päivää omalla kustannuksella karanteenihotellissa? Tanskalaismediassa Norjan linja on milloin tiukka, milloin ankara, milloin kova.”

”Muissa Pohjoismaissa ällistellään Ruotsin omintakeista koronastrate­giaa ja sen mukana ruotsalaisia, joista jotkut vielä kesällä 2021 laskevat, kuinka monta kertaa he ovat käyttäneet maskia ja dokumentoivat eksoottisen kokemuksensa someen. ’Olemme Ruotsissa säästyneet niin paljolta’, ruotsalaistuttava ylisti keväällä, kun keskustelu kääntyi Tanskan pitkään sulkuun. Monen ruotsalaisen mielestä epidemiaa on onnekkaassa Ruotsissa tuskin huomannut, vaikka maassa on kuollut virukseen lähes 15 000 ihmistä.”

”Pohjoismaiden kulttuuriset ja poliittiset erot näkyvät viestinnässä ja toimissa. Kansainvälisesti Suomi on koronanhoidon tähti, mutta suomalaispäättäjien puheissa taiteillaan veitsenterällä ja listataan uhkia ja pieleenmenomahdollisuuksia. Tanskalaispäättäjien puheissa kansalaiset, toimet ja tilanne taas ovat usein fantastisia.”

”Yhteistä Pohjoismaille on, että jokaisella maalla on erilliskoronansa ja juuri se paras strategia.”

Viva-lehdessä Erkki Meriluoto muistelee lapsuuden kesiä mummolassa.

”Kaunis kesäsää ja mummolan tunnelma. Mikäs sen parempaa.”

”Itselläni mielikuva yhdistyy heti lapsuuden maalaismaisemaan Urjalassa ja serkkujen kanssa leikkimiseen. Onkireissu lähijoelle tai seikkailu metsään, tyynysota, majojen rakennus, saunominen ja grillaus. Vapaamuotoista onnea ja iloa, jonka kaikille lapsille soisi.”

”Vaan kaikenlaista hankaluutta voikin nykyään olla esteenä. Näin on käynyt myös omien lasten kanssa koronapandemian myötä. Sen vuoksi toiseen mummolaan ei ole yli vuoteen päästykään.”

”Leppoisista lapsuuden rutiineista kasvaa usein tapa, joita muistelemme ja vaalimme yhä aikuisenakin. Mummolan muistot luovat eräänlaisen henkisen turvapaikan. Näin oli ihana tehdä silloin, ja sitä samaa se on vielä nytkin. Hyvän olon tuovat leikit ja rutiinit ovat niitä tärkeimpiä, joita uusille sukupolville opettaa.”