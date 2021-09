Suomessa pitäisi aloittaa kansallinen tutkimusohjelma, joka tähtää kosteikkojen tutkimiseen ja kulttuuriperinnön kartoittamiseen.

Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä orgaaniset eli eloperäiset materiaalit säilyvät harvoin arkeologisilla kohteilla. Kuivan maan kaivauksilla voidaan löytää murto-osa niistä jäännöksistä, joita esihistorialliset väestöt ovat jättäneet jälkeensä. Sen sijaan kosteikkoihin kätkeytyy rikasta tutkimus­aineistoa menneiden väestöjen asutuksesta, elinkeinoista ja ympäristöstä. Tästä huolimatta meillä on tehty vain vähän kosteikkojen arkeologista tutkimusta.

Toimivien menetelmien puute turpeeseen ja vesistöihin hautautuneiden kohteiden löytämiseksi ja aineistojen analysoimiseksi ovat rajoittaneet tutkimusta kaikkialla, myös Suomessa. Tutkivaa ja suojelevaa työtä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, sillä herkät aineistot ovat tuhoutumassa.

Suurimpia uhkia säilymiselle ovat ojitus, turpeenotto, maaperän happamoituminen ja ilmastonmuutos. Niiden seurauksena kosteikkojen aineistoja säilyttävät ominaisuudet ovat heikentyneet. Kosteisiin turve- ja liejukerroksiin, hapettomiin oloihin jääneet löydöt alkavat hajota heti kun olosuhteet muuttuvat.

Tuhon todellisesta vauhdista ja laajuudesta saatiin hälyttäviä uutisia naapurista. Ruotsalainen tutkijaryhmä julkaisi vuonna 2020 artikkelin, jossa yli 9 000 vuotta vanhalla kivikautisella asuinpaikalla orgaanisten löytöjen säilymisolojen todettiin romahtaneen vain muutamassa kymmenessä vuodessa. Vielä 1940-luvulla Etelä-Ruotsin Agerödistä löytyi rikas ja ainutlaatuinen aineisto ihmisen valmistamia luu-, sarvi- ja puu­esineitä mesoliittiselta kivikaudelta. Vuonna 2019 tehdyissä seuranta­kaivauksissa aineistot todettiin pitkälti tuhoutuneiksi.

Muinaisia asuinpaikkoja on meillä Suomessakin hautautunut syvälle kosteikkoihin esimerkiksi maankohoamisen ja vesistöjen pinnanvaihtelun seurauksena. Kohteille on voinut muodostua arkeologisia ”aikakapseleita”. Tällaiset kohteet ovat arkeologeille todellisia aarreaittoja, sillä niissä on voinut säilyä muinaisesta arjesta, elin­keinoista ja jopa rituaaleista kertovaa aineistoa tuhansien vuosien takaa, kuten tuoreet tutkimukset Humppilan Järvensuolla osoittavat.

Ihmistoiminnan lisäksi kosteikoissa säilyneet arkeologiset kohteet tarjoavat harvinaisen mahdollisuuden tarkastella ympäristön muuttumista pitkällä aikavälillä. Aikamme suurimpien globaalien haasteiden – ilmaston­muutoksen ja luonnon moni­muotoisuuden köyhtymisen – tutkimus hyötyy kosteikkojen tuhansia vuosia kattavista maaperä­arkistoista, joiden monitieteinen tarkastelu voi tuoda mukanaan ratkaisuja nykypäivän haasteisiin.

Kosteikoissa lepää yhteinen kansallis­aarteemme. Mutta kuinka pitkään?

Suomessa on hiljattain aloiteltu arkeologisten kohteiden säilymisolojen seurantaa. Erityisesti turvemaitamme on ojitettu isolla kauhalla sotien jälkeisenä aikana, ja pohjavesi on laskenut merkittävästi. Ruotsin tapaus tarjoaa kylmäävää luettavaa tuhon vauhdista. Ainutlaatuisten tutkimus­aineistojen lähtö­laskenta on alkanut.

Olemme haastavan paradoksin äärellä, sillä nämä ovat juuri niitä aineistoja, joita tarvitsemme tehdäksemme tieteellisiä läpimurtoja ja uudistaaksemme tutkimusta. Tieto haastaa eurooppalaisen arkeologista kulttuuriperintöä koskevan suosituksen säilyttää kohteita kaivamatta paikallaan. Suomessakin suojelutyön tavoitteena on vaalia muinais­jäännöksiä maankäytön muutospaineissa, jotta yhteinen kulttuuri­perintömme säilyisi. Kosteikkojen suuri ja pitkälti hyödyntämätön tutkimus­potentiaali on viranomaisten tiedossa, mutta ilman ripeitä toimia meillä ei pian ole enää tarjota jälkipolville nähtävää ja tutkittavaa.

Orgaanisten arkeologisten tutkimus­aineistojen tuhoutuminen maaperässä on globaali ilmiö. Jos arkeologisia kohteita ei voida säilyttää maan alla, niitä on kaivettava ja tutkittava.

Suomessa tarvitaan kiireellistä kansallista tutkimusohjelmaa, joka tähtää kosteikkojen arkeologisen kulttuuri­perinnön kartoittamiseen, tutkimiseen ja kunnon seuraamiseen. Jos odotamme vielä 10–20 vuotta, ainutlaatuiset kohteet on ehkä suurelta osin menetetty.

Satu Koivisto ja Kristiina Mannermaa

Koivisto on Suomen Akatemian tutkija­tohtori Turun yliopistossa. Mannermaa on apulaisprofessori Helsingin yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.