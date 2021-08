Hopeavedestä vaahtoamisen sijaan pöydälle on nostettava yleisimpien täydentävien hoitojen hyödyt, haitat ja merkitys kansanterveydelle.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (28.7.) vaadittiin uskomushoitoja kuriin puoskarilailla.

Uskomushoito-sanaa käytetään ainoastaan Suomessa, ja sitä suosivat erityisesti Lääkäriliitto, media ja pseudoskeptikot. Nimitys on halventava, eikä se perustu tutkimustietoon. Neutraali termi on täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Sitä käyttävät muun muassa EU, Maailman terveysjärjestö WHO sekä kansainväliset tiedeyhteisöt ja -lehdet.

Lääkäreiden etujärjestön ajama puoskarilaki rajoittaisi kansalaisten valinnanvapautta, eikä se nojaa tutkittuun tietoon. Pääkirjoituksessakin mainitun Lääkäriliiton selvityksen mukaan lääkäreiden mielipiteet jakautuvat kahtia: 41 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lääketiede voisi hyötyä vaihtoehtohoidoissa käytetyistä menetelmistä. Yhtä moni oli eri mieltä (HS 14.7.). 38 prosenttia vastaajista piti vaihtoehtohoitoja uhkana kansanterveydelle, mutta saman verran vastaajien joukossa oli niitä, joiden mielestä näin ei ole. Enemmistö lääkäreistä rajoittaisi hoitojen tarjoamista joillekin potilasryhmille.

Sen sijaan enemmistö väestöstä ei halua rajoituksia. Tampereen yliopiston tutkimusaineistossa vuodelta 2018 aikuisista vain 7–15 prosenttia, hoitomuodosta riippuen, kannatti hoitojen rajoittamista lapsilta tai vakavasti sairailta.

Ihmiset käyttävät täydentäviä hoitoja sairauksien ehkäisyyn. Tutkimusten mukaan ne ovat lisä, kun viralliset hoidot eivät auta vaivoihin tarpeeksi. Vain harvoin niitä käytetään vaihtoehtoisena hoitona. Väite, että esimerkiksi syövän lääketieteellinen hoito jää saamatta tai viivästyy näiden hoitojen vuoksi, ei saa tukea tutkimuksista. On tieteellisesti vahvistettu, että muun muassa akupunktio, jooga, kalevalainen jäsenkorjaus, taideterapiat ja mindfulness lievittävät kipuja ja kärsimystä.

Nyt ei ole puoskarilain vaan asiallisen keskustelun aika. Hopeavedestä vaahtoamisen sijaan pöydälle on nostettava yleisimpien täydentävien hoitojen hyödyt, haitat ja merkitys kansanterveydelle. Niitä on tarkasteltava tietoon ja tutkimukseen perustuen, myös julkisuudessa.

Anneli Milén

emeritaprofessori, kansanterveystieteen dosentti, Tuusula

Pauliina Aarva

terveyden edistämisen dosentti, tietokirjailija, Tampere

