Pandemia-aika on lisännyt lasta odottavien stressiä

Palveluiden tulee mahdollistaa tasa-arvoinen alku vanhemmuuteen.

Kaksi lasta odottavaa vanhempaa toi mielipidesivulla (HS 27.7.) esille huolenaiheitaan korona-aikaan liittyen. Nimimerkki Epätietoinen odottaja kaipasi tietoa korona­rokotusten vaikutuksista odotusaikana, ja Matilda af Hällström puolestaan harmitteli puolison läsnäolon rajoittamista synnytysosastolla. Molemmat odottajat kokivat, että heidät on jätetty liian yksin kohtaamaan korona-ajan aiheuttamaa stressiä sekä rajoitus- ja säästötoimia.

Suomen Akatemian rahoittaman Yhteisvanhemmuuteen oppimassa -tutkimuksemme tulokset (Kuusiaho ym., 2021) osoittavat, että tulevat vanhemmat eivät ole huoltensa kanssa yksin. Koronaviruspandemia on ollut odottaville vanhemmille stressaavaa aikaa: pandemia on synnyttänyt uusia huolenaiheita samaan aikaan kun saatavilla oleva tuki on heikentynyt.

Kun koronaviruspandemian ensimmäisen ja toisen aallon aikana odottavat jännittivät tautitilannetta, omaa sairastumista tai sitä, että voisivat omilla toimillaan aiheuttaa haittaa sikiölle, viime aikoina odottavia on huolettanut myös rokotuksen mahdolliset haittavaikutukset. Muuttuva tilanne palveluiden saatavuudessa ja rajoitustoimien ja palveluiden alati vaihtelevat käytänteet ovat luoneet epävarmuutta.

Erityisen raskasta odottaville pareille on ollut se, että puolison osallistumis­mahdollisuuksia odotusajan tärkeisiin hetkiin on jouduttu rajoittamaan. Rajoitustoimien vuoksi odottavat vanhemmat ovat voineet tavata läheisiään ja vertaisiaan tavanomaista vähemmän, vaikka lisääntyneiden stressitekijöiden takia läheisten tuki olisi ollut erityisen tärkeää.

Vanhemmat ovat kokeneet, etteivät he ole voineet toteuttaa toivomallaan tavalla toisiaan tukevaa yhteisvanhemmuutta, jossa vastuu lapsesta kannetaan yhdessä erityisesti kumppanin mutta myös muiden läheisten kanssa. Varsinaisen synnytyksen lisäksi äitien huoli tasa-arvoisen vanhemmuuden sivuuttamisesta on liittynyt merkityksellisiin ensihetkiin, joihin puolisoiden osallistumista on jouduttu rajoittamaan.

Kuten tutkimuksemme osoittaa ja HS:n mielipidekirjoittajat esittävät, odottavat vanhemmat tarvitsevat tietoa ja keskustelua koronapandemian vaikutuksista tässä erityisessä elämänvaiheessa.

Äitiysneuvolassa ja synnytyssairaalassa tulee pitää ensisijaisena molempien vanhempien osallistumisen mahdollistaminen, ja näin vahvistaa myös ei-synnyttävien puolisoiden suhdetta syntymättömään lapseen. Tutkimusten mukaan yhteisvanhemmuuden tukeminen vanhemmaksitulovaiheessa on tehokasta ongelmien ennaltaehkäisyä.

Digipalveluiden mahdollisuudet tulee saada käyttöön esimerkiksi tilanteisiin, joissa kasvokkaista ryhmämuotoista vertaistoimintaa ei ole mahdollisuutta järjestää. Myös jälkihuoltoon on syytä kiinnittää huomiota, koska odotusaikana esiintynyt stressi voi aiheuttaa vanhemmille ahdistusta ja vuorovaikutusongelmia. Kaikki nämä tukimuodot edellyttävät kunnilta riittäviä resursseja toteutuakseen.

Anna Rönkä

professori

Jyväskylän yliopisto

Kaisa Malinen

perhepsykologian dosentti

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

