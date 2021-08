Nyt on panostettava siihen, että kehittyviin maihin saadaan riittävästi rokotteita. Samalla tulee jo varautua uusiin pandemioihin.

Koronaviruspandemia ei ole lähelläkään loppuaan. On myös todennäköistä, että tulevina vuosikymmeninä ihmiskuntaa uhkaavat uudet pandemiat. Pandemioiden ennaltaehkäisy on samalla tavalla yhteinen etu kuin ilmastonmuutoksen torjuminen. Koko maailman onkin toimittava yhdessä, jotta koronaviruspandemian kaltaiset kriisit saadaan estettyä.

G20-maiden valtiovarainministerien raportissa, jonka laadinnassa olimme mukana, esitetään, että nyt tulisi priorisoida investointeja pandemioiden estoon sekä niihin varautumiseen ja vastaamiseen. Rahoitus auttaisi täyttämään suuria aukkoja globaalissa terveysturvallisuudessa.

Arvioimme, että seurannan tehostaminen, terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen sekä lääkkeiden ja tarvikkeiden tuotannon ja jakelun parantaminen vaatisivat vuosittain 15 miljardin dollarin rahoituksen. Investoinnit maksavat itsensä takaisin: Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi, että nyt nähtyä nopeampi rokottaminen voisi maailmanlaajuisesti säästää yhdeksän biljoonaa dollaria, ja kulut olisivat säästöön nähden pienet.

Koronaviruspandemia on näyttänyt, että lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden riittävä tarjonta ja jakelu on elintärkeää. Maailmanlaajuisesti koronavirusrokotteita on ollut liian vähän saatavilla, ja miljardit ihmiset ovat vielä rokottamatta. IMF arvioi, että jos jatkamme niin kuin tähänkin asti, tämän vuoden loppuun mennessä on voitu tuottaa kuusi miljardia rokoteannosta – riittävästi 45 prosentille maailman väestöstä. Tässä tapauksessa suuret alueet jäävät vielä suojattomiksi eikä uusien virusmuunnosten syntyä voida estää.

Pandemian alkuvaiheissa terveydenhuollon suojavarusteista ja muista välineistä oli pula. Tällainen kapasiteettivaje lisää inhimillistä kärsimystä, pidentää rajoitusten kestoa ja aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä.

Vakava tilanne vaatii rohkeita toimia. Euroopalla on mahdollisuus ottaa suuri rooli rokotteiden globaalissa jakelussa nyt ja tulevissa pandemioissa. Eurooppalaiset yritykset ovat kehittäneet tehokkaita koronavirusrokotteita, ja Euroopan unionin päättäjät eivät ole halunneet rajoittaa tuotannon käyttöä vain EU-maihin. Noin puolet EU:n alueella tuotetuista rokotteista onkin viety unionin ulkopuolelle.

EU voisi kuitenkin tehdä vielä enemmän. On Euroopan etu, että mahdollisimman suuri osa ihmisistä on rokotettu: kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa.

EU:n toivomaa monenkeskistä yhteistyötä on nähty rokotteiden tasaisempaa jakoa tavoittelevan Covaxin tapaisissa aloitteissa tai G7-maiden kesäkuisessa lupauksessa miljardin rokotteen lahjoittamisesta, mutta nämä eivät riitä ratkaisemaan ongelmaa. Unionin tulisi jatkaa köyhempien maiden tukemista rokotteiden saamiseksi. Se voisi tarjota lahjoituksia, apurahoja tai edullista lainaa, jolla maat voisivat ostaa rokotteita. Tuen voisi antaa myös Covaxin kautta. EU:n pitäisi auttaa maita ostamaan rokotteita samankaltaisilla ehdoilla kuin unioni ostaa niitä sisämarkkinoilleen neuvotellessaan eurooppalaisten valmistajien kanssa.

Rokotteiden ja muiden lääkkeiden tuotantokapasiteettia on vahvistettava. Olisi hyödyksi, jos rokotetuotantoa voitaisiin kiihdyttää pandemia-aikana. Tähän tarvitaan rahallista tukea erityisesti rauhallisempina aikoina – silloin kun pandemia ei ole käynnissä. Yksityisillä yrityksillä ei ole riittävästi kannustimia pitää yllä ylimääräistä tuotantokapasiteettia. Kun pandemia pikkuhiljaa hellittää, EU:n kannattaa jatkaa rokotetuotantoketjujen rakentamisen ja ylläpidon tukemista, jotta rokotteita voidaan tarpeen tullen tuottaa taas enemmän. Myös tutkimusrahoitusta on syytä kasvattaa.

Rokotetuotannon hajauttaminen tekisi siitä kestävämpää ja reilumpaa. Ranskalais-saksalainen aloite edistää Biontechin rokotetuotantoa Etelä-Afrikassa on myönteinen esimerkki.

On moraalisesti oikein ja Euroopan etu yhä tehostaa pandemian torjuntaa maailmanlaajuisesti.

Anne Bucher ja Guntram Wolff

Bucher on vieraileva tutkija brysseliläisessä Bruegel-tutkimuskeskuksessa ja Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston entinen johtaja. Wolff on Bruegel-tutkimuskeskuksen johtaja.

