Toivon hartaasti, että saisin kohdata opiskelijat kasvotusten ja opettaa heitä luokassa.

Koulujen alkaminen koronatilanteen pahentuessa on herättänyt keskustelua. Opettajana toivon hartaasti, että saisin kohdata opiskelijani kasvotusten ja opettaa heitä luokassa, koska etäopetuksen vuorovaikutuksen puutteesta eivät kärsi ainoastaan opiskelijat vaan myös opettajat. Kun opiskelija muuttuu pallukaksi tietokoneen ruudulla, jotain oleellista jää opetuksesta ja oppimistilanteesta pois, vaikka miten nerokkaasti järjestäisin etäopetuksen.

Lähiopetuksessa on kuitenkin haasteensa. Luokattomassa lukiossa ryhmien kokoonpano vaihtuu joka oppitunnilla, ja päivittäisiä ihmiskontakteja on lukuisia. Kun ryhmät ovat isoja ja luokkahuoneet pieniä, turvavälien pitäminen on mahdotonta. Jos turvaväleistä pidetään kiinni, käy niin kuin viime keväänä, jolloin saman ryhmän opiskelijat piti hajauttaa kahteen luokkaan. Annoin siis samaan aikaan lähiopetusta kahdessa eri luokkatilassa ja lisäksi opetin yhtä aikaa etänä kotona karanteenissa olevia. Jokainen voi päätellä, miten tuollainen tilanne toimii.

Opiskelijat tarvitsevat lähiopetusta. He tarvitsevat toisiaan ja opettajaa, joka näkee, miten opiskelu sujuu, ja joka pystyy tarvittaessa saman tien ottamaan kopin, jos huolenaiheita ilmenee. Toisaalta virus leviää tällä hetkellä juuri nuorten parissa, ja useimmat lukioikäiset lienevät rokottamattomia. Nuoret eivät ole suojassa pitkittyneeltä covid-19-taudilta sen enempää kuin muutkaan, ja taudin seuraukset voivat vaikuttaa heidän elämäänsä yllättävillä tavoilla.

Onneksi nuorten koulunkäynnin ja terveyden kohtalosta päättävät minua viisaammat. Itse näen vain suon siellä ja vetelän täällä.

Ulla Jäntti

lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Vantaa

